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Mercredi, 25 mars 2026

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Intensification du recrutement en construction dans la région

Sara-Léa Bouchard
Le 25 mars 2026 — Modifié à 07 h 14 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Selon les plus récentes données de la Commission de la construction du Québec (CCQ), le Saguenay-Lac-Saint-Jean aura besoin de plus de 600 nouveaux salariés en construction annuellement d’ici 2029. 

Toutefois, avec des listes d’attente dans plusieurs programmes qui atteignent déjà leur pleine capacité, le Centre de formation professionnelle (CFP) de Jonquière ne peut augmenter la cadence. Radio-Canada rapporte que les programmes en construction du CFP engendrent environ 300 diplômés. Les taux de placement sont pratiquement de 100 %, aux dires du directeur du centre, Carl Lévesque.

À l’heure actuelle, de nombreuses expertises sont recherchées par le milieu, comme la charpenterie, l’électricité, la réfrigération, la plomberie, la peinture en bâtiment, la mécanique industrielle et l’électromécanique. D’après la CCQ, le nombre de diplômé(e)s demeure insuffisant et le vieillissement des travailleurs est de plus en plus important dans la région. Afin d’accélérer le processus de recrutement, le CFP de Jonquière devra mettre en place des projets particuliers ou intensifier le recrutement dans les grands centres. 

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