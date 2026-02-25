SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 25 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 26 s

Crise du logement

Large appui à la limitation des hausses de loyer à l’inflation

Émile Boudreau
Le 25 février 2026 — Modifié à 18 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un sondage réalisé par la firme Léger pour le compte de Québec solidaire (QS) montre un grand soutien à la proposition du parti de limiter les hausses de loyer à l’inflation si celui-ci formait le prochain gouvernement.

Selon les résultats, 85 % des répondants estiment qu’il s’agit d’une très bonne ou plutôt bonne idée. L’appui grimpe à 91 % chez les locataires, tandis que 82 % des propriétaires se disent également favorables à la mesure.

La co-porte-parole du parti, Ruba Ghazal, s’est réjouie de constater qu’une majorité de la population québécoise adhère à cet engagement phare de sa formation politique. Elle affirme que cet appui reflète la gravité de la situation actuelle.

« Si l'appui est aussi fort, c'est parce que la crise du logement n'a jamais été aussi grave. En ce moment, tout coûte cher. La crise du coût de la vie frappe de plein fouet les familles qui reçoivent leur avis d'augmentation et se demandent comment elles vont y arriver. », a déclaré Ruba Ghazal.

Le parti de gauche affirme que si les hausses de loyer avaient suivi le rythme de l’inflation depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018, l’augmentation moyenne d’un logement de type 4 ½ aurait été de 24,8 %, plutôt que les 64,3 % observés.

Soutiens des propriétaires

Québec solidaire ajoute que la plupart des propriétaires ne cautionnent pas les hausses abusives et qu’eux aussi souffrent du manque d’encadrement.

« La grande majorité des propriétaires sont sensibles à la crise du logement et sont d'accord que le far-west actuel n'est pas une solution. C'est pour ça qu'ils appuient largement la proposition de Québec solidaire. », a expliqué Ruba Ghazal

Selon elle, le logement coûte cher parce que la CAQ laisse une poignée de spéculateurs et de propriétaires mal intentionnés augmenter les loyers démesurément et évincer des familles pour s'en mettre plein les poches.

« L'immense majorité des propriétaires et leurs locataires veulent avant tout avoir une bonne relation. Utiliser un indicateur logique comme l'inflation pour calculer les hausses de loyer, c'est raisonnable et ça permet d'éviter beaucoup de conflits », a conclu la députée.

