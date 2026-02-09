Une 18e édition marquée par la solidarité

C’est sous un soleil hivernal et devant un Village sur glace animé que se sont rassemblés à Roberval, dimanche vers 13 h, les derniers participants et bénévoles de la 18e édition du Double Défi des deux Mario. Parmi eux, sept anciens jeunes atteints de cancer, revenus cette fois comme participants, ont foulé les glaces du lac Saint‑Jean.

Organisée par la Fondation Sur la pointe des pieds, l’activité a réuni 130 participants, guidés par les cofondateurs Mario Cantin et Mario Bilodeau. Ensemble, ils ont réussi à amasser plus de 265 000 $.

Cette somme permettra d’offrir à 14 jeunes de 14 à 39 ans, touchés par le cancer, la possibilité de vivre la Grande Expédition d’Hiver 2026. Cette aventure thérapeutique, qui se déroulera aux Monts‑Valin du 6 au 14 mars prochains, se fera en ski hors-piste.

« Le Double défi des 2 Mario existe d’abord et avant tout pour les jeunes. Autour d’eux se crée, année après année, une chaîne humaine où participants et donateurs s’engagent pour redonner au suivant. Le Double défi est aussi une expérience hors norme qui transforme profondément nos courageux participants qui s'aventurent sur les glaces du lac Saint-Jean. », a indiqué Mario Cantin, cofondateur du Double Défi des deux Mario.

Son collègue cofondateur, Mario Bilodeau, insiste lui aussi sur l’importance de cet événement.

« Que les jeunes atteints de cancer soient inspirés à surmonter ce qui semble impossible fait partie de notre mission, qui est de rassembler, transformer et propulser. », a-t-il ajouté.

« C’était ma 4e Traversée du Lac dans le cadre du Double Défi et à chaque fois, j’ai vécu une expérience humaine forte et j’ai fait des rencontres inoubliables. C’est un privilège pour Rio Tinto de soutenir la fondation Sur la pointe des pieds qui porte une mission exceptionnelle, unique et inspirante. », a pour sa part affirmé Patrice Bergeron, directeur des opérations de l’usine d’Alma de Rio Tinto, l’entreprise présentatrice de la levée de fonds.

Une année symbolique

L’événement est survenu alors que la Fondation célèbre son 30e anniversaire. Depuis 1996, elle a permis à plus de 850 jeunes atteints de cancer de vivre une expédition d’aventure conçue pour renforcer la confiance, la résilience et le dépassement de soi.