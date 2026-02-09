La nationalisation possible, selon PSPP

Arrivé au Saguenay-Lac-Saint-Jean vendredi dans l’optique de venir aider sa candidate dans l’élection partielle, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a partagé son intention « d’aller jusqu’au bout » et de nationaliser les barrages si les engagements pris par Domtar et ses prédécesseurs n’étaient pas respectés.

Selon le Quotidien, le chef péquiste souligne qu’être maîtres chez nous, c’est également protéger les emplois, puis travailler pour la région, pour les gens et non pas en fonction d’intérêts dont on ne sait pas exactement qui en tire les ficelles. M. St-Pierre Plamondon précise également qu’un gouvernement péquiste viendra en aide à Saguenay si son droit de préemption s’avère inefficace à long terme et encourage la ville d’exercer son droit.

Celui qui est en avance dans les sondages pour l’élection de 2026 mentionne que la nationalisation sera le dernier recours, mais qu’évidemment, si le gouvernement voit que ce qui est mis de l’avant en termes de mégawatts sert les intérêts de la région, ça pourra demeurer dans un cadre privé tel que ce l’est historiquement. Toutefois, si le contrat est brisé, PSPP promet que le Parti québécois aura le courage de se tenir debout.