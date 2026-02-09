Un manque de kérosène pour Cuba très bientôt?

Les touristes qui lorgnent Cuba comme destination soleil pourraient devoir changer d’endroit ou demeurer sur place plus longtemps que prévu.

Dans la journée de dimanche, les autorités cubaines ont averti les compagnies aériennes qu’à partir de lundi soir, l’avitaillement en kérosène sera suspendu en raison de la crise énergétique qui touche le pays.

Depuis la fin de l’approvisionnement en pétrole de la part du Vénézuela en raison de la pression américaine, l’île de Cuba se retrouve dans l’une des pires crise énergétique de leur histoire.

De plus, Washington a menacé de frapper de droits de douane les nations qui voudraient vendre du pétrole à Cuba.

Pour les compagnies aériennes, cette destination soleil pourrait être boudée en raison du manque de kérosène dont ont besoin les avions qui arrivent de loin.