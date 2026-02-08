Compétitions régionales de cheerleading à Alma

Le Centre Mario-Tremblay d’Alma vibrait au rythme du cheerleading dimanche à l’occasion d’une compétition scolaire rassemblant des centaines d’athlètes.

Pas moins de 51 équipes provenant de différents établissements étaient réunies pour cet événement.

Pour les équipes du primaire, il s’agissait d’une première expérience en contexte compétitif. Bien qu’on parle de compétition, l’accent était surtout mis sur la participation et la présentation du travail accompli depuis le début de l’année scolaire.

Du côté des équipes du secondaire et du collégial, l’événement marquait plutôt une deuxième compétition cette saison, leur permettant de poursuivre leur progression.

La tenue de cette journée a été rendue possible grâce à l’implication de nombreux bénévoles et a attiré une foule importante de spectateurs.

L’engouement pour le cheerleading demeure bien présent dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, où la discipline continue de se développer.

Après un léger ralentissement observé à la suite de la pandémie, notamment chez les équipes du primaire, la croissance reprend graduellement.