Saint‑Augustin célèbre la Fête de la neige

À l’occasion de la Fête de la neige, Saint‑Augustin s’animera le 7 février au relais de l’Érablière du Lac Ceinture, avec une journée placée sous le signe de la motoneige et des plaisirs d’hiver.

Le relais motoneige de l’Érablière du Lac Ceinture et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec présentent cette journée, en collaboration avec Ski-doo.

Toute la famille est invitée à faire un tour sur le site où il y aura une démonstration de motoneiges Ski-doo par le groupe Impérium. Une surfaceuse sera également en exposition.

Plusieurs activités diverses animeront le relais motoneige. « Il va avoir aussi une grosse glissade. Tout le monde va pouvoir l’essayer. Ça glisse de l’érablière jusqu’au lac en bas. Il va avoir un jeu gonflable et un dîner hot-dog », indique Vanessa Vallée, membre du comité de l’Érablière.

Une ambiance festive et conviviale attend les visiteurs. L’événement aura lieu de 10 h 30 à 16 h.

La Fête de la neige est présentée simultanément dans toutes les régions du Québec. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une autre activité se tiendra en après-midi au Club Caribou-Conscrits, à Saint-David-de-Falardeau.