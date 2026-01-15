Un chantier majeur qui arrive à son terme

Après plus de trois ans de travaux, le nouveau bloc opératoire de l’hôpital de Dolbeau‑Mistassini approche de la ligne d’arrivée. Le CIUSSS du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean indique que 90 % du chantier est complété, prévoyant accueillir les premiers patients à l’été 2026.

François Lessard, directeur aux projets majeurs du CIUSSS du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, se dit satisfait de l’avancement du chantier du nouveau bloc opératoire, qui poursuit sa progression au moment d’écrire ces lignes.

« Concrètement, on complète les travaux de finition à l’intérieur. On a également en parallèle amorcé des travaux de mise en service de certains équipements et de certains systèmes, notamment au niveau électrique. Ce sont des travaux qui ont été devancés dans l’échéancier », fait-il savoir.

Les opérations de raccordement et de branchement électriques ont nécessité plusieurs mois de préparation et mobilisé la collaboration de plusieurs équipes sur le terrain, selon François Lessard.

« Le bloc opératoire qu’on construit vient se greffer à un hôpital existant et un hôpital qui est en service, pour lequel on soigne des patients tous les jours pour le territoire Maria-Chapdelaine. »

« À l’automne, en septembre, on a procédé à des premières interruptions pour permettre ce raccordement au niveau du réseau électrique existant dans le bâtiment de l’hôpital, pour venir y joindre l’agrandissement », explique-t-il.

Les travaux se sont poursuivis tout au long de l’automne. En novembre, les trois nouvelles génératrices ont été raccordées, permettant d’alimenter à la fois le nouveau bloc opératoire et l’ensemble de l’hôpital actuel.

« L’hôpital est alimenté maintenant par ce nouveau réseau-là d’urgence, qui est très important pour assurer le maintien et la sécurité de nos soins, surtout en cas de panne qui toucherait le réseau Hydro-Québec par exemple. »

Prochaines étapes

L’installation des équipements médicaux est en cours et se poursuivra dans les prochaines semaines. Viendra ensuite le démarrage des systèmes de ventilation, de climatisation ainsi que du réseau de gaz médicaux. Du même coup, les équipes cliniques se préparent aux étapes nécessaires avant l’accueil du premier patient.

Le futur bloc opératoire, doté d’une unité de retraitement des dispositifs médicaux, permettra d’offrir des soins de haute qualité dans un environnement moderne. Quatre fois plus vaste que l’ancien, il comptera deux salles d’opération, une salle de chirurgie mineure, une salle d’endoscopie, une salle de réveil, une salle de préparation et de récupération, ainsi qu’un bureau d’évaluation préopératoire.

Le bloc opératoire actuel est situé au sous-sol de l’hôpital. « Ce sont des espaces qui seront éventuellement convertis. Ce sont des espaces qui, dans leur état actuel, sont très vétustes et désuets. Ils vont nécessiter des rénovations en vue d’une vocation future, qui pour le moment n’est pas 100 % déterminée », précise François Lessard.

Un projet attendu

Annoncée en 2015, cette nouvelle construction est attendue de tous.

« Ce sont des projets de longue haleine, mais ce sont des projets qui amènent beaucoup de fierté et d’espoir pour les équipes. Les équipes du côté de Dolbeau travaillent dans un environnement qui est inadéquat depuis plusieurs années. Malgré tout, ils réussissent à offrir des soins et des services de grande qualité à notre population, notamment au niveau des activités chirurgicales au bloc opératoire. Je pense qu’ils fondent beaucoup d’espoir sur ce nouvel environnement de travail qui va être beaucoup plus fonctionnel, accessible, sécuritaire. »

Cet important chantier représente un investissement de 70,3 millions de dollars. À ce jour, aucun dépassement de coûts n’est anticipé.