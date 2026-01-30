Départ de la 18e édition du Double Défi des deux Mario

C’est ce matin, vers 9 h, que s’est élancé la 18e édition du Double Défi des deux Mario, un événement phare de la Fondation Sur la pointe des pieds, présenté cette année encore par Rio Tinto. Près de 130 participants ont entrepris la traversée des eaux gelées du lac Saint-Jean, accompagnés par les fondateurs de la levée de fonds, Mario Cantin et Mario Bilodeau.

Pour cette édition qui marque également le 30e anniversaire de la Fondation, sept anciens participants d’expéditions d’aventure thérapeutique de la fondation se joignent au groupe, symbolisant le lien fort qui unit les jeunes ayant traversé l’épreuve du cancer et ceux qui soutiennent la cause.

« Le Double défi des deux Mario existe d’abord et avant tout pour les jeunes. Autour d’eux se crée, année après année, une chaîne humaine où participants et donateurs s’engagent pour redonner au suivant. Le Double défi est aussi une expérience hors norme qui transforme profondément nos courageux participants qui s'aventurent sur les glaces du Lac-St-Jean. », a déclaré Mario Cantin.

En plus des partenaires de longue date telle que la Banque Nationale, Domtar et Rio Tinto, plusieurs entreprises de la région se sont jointes à la cause cette année.

Aide Chez Soi Royaume du Saguenay a apporté une contribution en offrant des denrées à l’équipe de cuisine responsable de nourrir les 130 participants. L’organisme met aussi à disposition ses installations culinaires ainsi qu’un terrain servant de camp de base pour l’entreposage des équipements de la fondation.

De leur côté, Hydralfor, en collaboration avec Coupe Sag et YG Boulons, ont mis la main à la pâte en fabriquant le traîneau de la cuisine mobile, un élément logistique essentiel pour supporter les participants sur la glace.

La fondation a également pu compter sur la collaboration de Chlorophylle, qui offre à chaque participant et bénévole un polar conçu par une entreprise locale.