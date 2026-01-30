Québec instaure un nouveau régime à date fixe dès 2026

À compter du 1er avril 2026, les pêcheurs du Québec devront s’adapter à l’instauration des saisons de pêche à date fixe pour la majorité des plans d’eau de la province. L’annonce a été faite mercredi par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Cette nouvelle approche vient remplacer les périodes d’ouverture et de fermeture basées sur des dates génériques, qui variaient chaque année en fonction du calendrier.

Selon le ministère, cette modernisation vise avant tout à simplifier l’accès à l’information, faciliter la mise à jour des règlements et offrir aux pêcheurs une meilleure prévisibilité dans la planification de leurs activités.

Dorénavant, chaque zone de pêche et chaque espèce auront toujours les mêmes dates de début et de fin de saison, peu importe l’année. Cette constance permettra aux pêcheurs sportifs de s’organiser plus facilement.

Ainsi, dans la zone 28, qui couvre l’ensemble du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la pêche ouvrira désormais le 23 avril de chaque année pour l’omble et le touladi, tandis qu’elle ouvrira le 1er juin pour le doré et le brochet.

Même si la majorité du territoire passera au régime de dates fixes, quelques lacs, rivières et zones de gestion particulière conserveront leurs exceptions réglementaires. De plus, les territoires fauniques adopteront eux aussi des dates fixes, sauf pour certains plans d’eau faisant l’objet d’une gestion particulière.