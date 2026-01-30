L’heure est grave dans plusieurs dossiers municipaux

La rétention des travailleurs étrangers temporaires et le soulagement des municipalités sur le plan fiscal. Voici les deux principaux enjeux dont ont fait part les élus municipaux de la région au nouveau président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.

Élu en mai 2025, ce dernier était de passage le 29 janvier dernier au Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ». Comme le veut la tradition, le président venait prendre le pouls des municipalités directement sur le terrain afin d’orienter ses démarches pour les deux prochaines années.

Dans un premier temps, les élus ont réitéré leur inquiétude à l’idée de perdre de nombreux travailleurs étrangers temporaires en raison des nouvelles politiques migratoires.

« Je savais que c’était un enjeu important, mais jamais je n’aurais pensé que le sujet prioritaire dont les membres allaient me parler, c’était les travailleurs étrangers et le manque d’employés dans les usines », admet Guillaume Tremblay.

Quoi qu’il en soit, ce dernier assure qu’il fera tout ce qui est son pouvoir pour minimalement convaincre les paliers de gouvernement supérieurs d’autoriser les travailleurs étrangers déjà au Québec à y rester. Car, estime-t-il, « les gens qui sont ici, il n’y a aucune raison qu’on ne les garde pas. Ils se sont implantés, ils se sont intégrés, alors c’est sûr qu’on va faire valoir notre clause grand-père (clause d'antériorité ou de protection des droits acquis). »

Fiscalité

Par ailleurs, avec l’inflation galopante du coût d’entretien des infrastructures, les municipalités peinent de plus en plus à boucler leur budget, constate Guillaume Tremblay.

« On voit tous que nos budgets sont de plus en plus serrés, dit-il, que nos infrastructures sont dans un état de plus en plus difficile. Durant plusieurs années, on a coupé des rubans, ouvert des arénas, mais on a peut-être oublié de mettre de l’amour sur nos tuyaux, sur nos stations de pompage, dans nos rues. Ce n’est pas nécessairement ce qui est le plus à la mode ou le plus populaire, mais ça reste le plus important, de donner des services de base à nos citoyens. Donc, dans les prochaines années, ce sont des investissements massifs qui devront être faits dans les municipalités du Québec. »

L’UMQ a mandaté Nicolas Marceau et Monique Jérôme-Forget, deux anciens ministres des finances du Québec, afin d’aider les municipalités à maintenir des finances saines.

À l’aube des prochaines élections provinciales, les ex-ministres collaboreront avec une chaire de recherche de l’Université de Sherbrooke afin d’inciter le prochain gouvernement provincial à améliorer différents programmes de subventions.