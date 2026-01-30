La Régie GÉANT accueille une nouvelle ressource en inspection

Dans un contexte où la main‑d’œuvre municipale qualifiée se fait rare, la Régie intermunicipale GÉANT pourra, grâce à un soutien financier, mettre en commun une nouvelle ressource en inspection au bénéfice de six municipalités de la MRC de Maria‑Chapdelaine.

C’est ce nous informe Dave Plourde, président de la Régie intermunicipale GÉANT.

« La demande nous est arrivée des municipalités du secteur est de la MRC, soit Notre‑Dame‑de‑Lorette, Péribonka, Saint‑Augustin, Saint‑Eugène-d’Argentenay, Sainte‑Jeanne‑d’Arc et Saint‑Stanislas. Elles avaient un service d’inspection, mais celui‑ci était privé et fonctionnait de manière très variable. Elles voulaient savoir comment on fonctionnait dans le secteur GÉANT. On avait deux ressources pour les cinq municipalités. Elles souhaitaient savoir s’il serait possible de se joindre à nous », relate-t-il.

Grâce à l’aide financière du gouvernement du Québec, par l’entremise du Fonds régions et ruralité (FFR) volet 4, la Régie intermunicipale GÉANT a reçu un montant de 251 109 $ pour partager les services d’un inspecteur municipal, qui s’ajoutera à l’équipe d’urbanisme existante.

La nouvelle ressource, actuellement en poste et basée à Péribonka, couvre un large territoire, soit un secteur de 1050 kilomètres carrés. Pour ce faire, la régie a procédé à l’achat d’un nouveau véhicule et d’équipements.

Pour le maire de Saint-Eugène-d’Argentenay, Gilles Dufour, il s’agit d’une bonne nouvelle. « On avait déjà quelqu’un à l’inspection. Il faisait ça à l’heure. C’est un ancien inspecteur de la MRC à la retraite. On a décidé de se joindre aux autres municipalités pour s’assurer d’avoir du service », indique-t-il.

« Le fonds du FRR est bien reçu pour les trois prochaines années. Ça va baisser nos coûts. On va commencer à mettre ces surplus de coûts au budget pour s’assurer qu’on va être capable de continuer », ajoute-t-il.

Notons que la Ville de Dolbeau-Mistassini a aussi reçu une aide financière de 350 000 $ pour regrouper les services en infrastructures d’eau afin de mutualiser les ressources, d’harmoniser les procédures et de centraliser le suivi des eaux potables et usées municipales du nord-est de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Les municipalités de Saint-Stanislas, Péribonka, Sainte-Jeanne-d’Arc, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Eugène-d’Argentenay, Sainte-Élisabeth-de-Proulx et Saint-Augustin sont aussi concernées.