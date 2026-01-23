Un taux de diplomation « en dents de scie » au secondaire

Le taux d’obtention d’un premier diplôme ou d’une première qualification dans les sept années suivant l’entrée au secondaire a connu un léger recul en 2024‑2025, d’après le plus récent rapport annuel du Centre de services scolaire du Pays‑des‑Bleuets.

L’organisation scolaire inscrit ce résultat dans le cadre de son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Cet outil repose sur trois grands enjeux, chacun accompagné d’orientations et d’objectifs précis.

Dans le PEVR 2023‑2027, le premier enjeu porte sur la réussite des élèves. La deuxième orientation consiste à placer la réussite et la persévérance au cœur des actions de l’organisation. Pour ce faire, l’objectif est d’accroître la diplomation et la qualification.

« Notre point de départ, c’était 76,1 % de nos élèves qui diplômaient ou qualifiaient après sept années d’étude. Comme cible pour la fin de notre PEVR, on parlait de 79,7 %. Présentement, on est à 76,8 %. Précédemment, on était à 78 %. On a redescendu. On est en dents de scie tout le temps dans notre diplomation et qualification pour diverses raisons », fait savoir Chantale Simard, directrice générale adjointe par intérim et directrice des services éducatifs.

Le centre de services scolaire a déjà connu de meilleurs résultats dans le passé. « On a déjà été les premiers au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean en diplomation et en qualification. Maintenant, on est les derniers. C’est quand même assez préoccupant », soutient-elle.

Chantale Simard estime qu’il est difficile de pointer une cause unique à ce recul, évoquant plutôt un ensemble de facteurs. « N’oublions pas qu’on est postpandémie. Je parle après sept années d’étude. On a des résultats après cinq années d’étude. Pour l’année scolaire passée, tous les centres de service sont en descente. Les élèves qui ont fini en juin 2025, ce sont les élèves qui étaient assis en classe en septembre 2020. Ça peut expliquer en partie tout ça. »

Des mesures en place

L’organisation scolaire a décidé de mettre l’épaule à la roue. « Par rapport à notre Plan d’engagement vers la réussite, on a un plan de déploiement des pratiques efficaces avec notre personnel enseignant qui est mis en place depuis deux ans. L’an passé, c’était en projet pilote. Cette année, c’est l’ensemble de nos écoles qui ont sélectionné une des cinq pratiques efficaces. Ce sont des pratiques pédagogiques qui sont appuyées par la recherche. »

L’organisation jeannoise travaille aussi en collaboration avec le Centre de services scolaire Marie-Victorin à Longueuil pour développement des ressources et du matériel.

Sur le terrain, une équipe de conseillers pédagogiques est également mobilisée pour accompagner les équipes-écoles.

Éventuellement, le CSSS du Pays-des-Bleuets devra se pencher sur l’élaboration d’un nouveau PEVR, ce qui représente un travail de longue haleine. La personne qui assumera la direction générale aura à s’y consacrer dans le cadre de ses fonctions.

Pour l’instant, l’équipe en place concentre ses efforts sur l’atteinte des objectifs prévus au plan 2023‑2027.