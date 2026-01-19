Sonia LeBel annonce son départ de la vie politique

La ministre de l’Éducation du Québec, Sonia LeBel, annonce qu'elle quittera la vie politique à la fin de son mandat. Elle en a fait l'annonce sur son compte Instagram lundi.

« Depuis quelque temps, j’ai amorcé une réflexion sur la suite de mon parcours. Pendant les Fêtes, j’avais pris la décision de quitter la vie politique à la fin de ce mandant. Après 35 ans de service public, dont les 9 dernières années à la CAQ, je sentais qu’il était temps pour moi de tourner la page. », peut-on lire sur la dernière publication mise en ligne sur son profil.

Celle qui faisait partie des potentiels candidats pour succéder à François Legault ne sera donc pas de la partie pour les prochaines élections provinciales.

« Après mûre réflexion et de longues conversations avec ma famille, mes amis et mes collègues, j’en viens à la conclusion que le temps est venu de me retirer de la vie politique à la fin du présent mandat. », écrit-elle.