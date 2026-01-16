Le restaurant Au Clocher rouvre ses portes

C’est officiel. Le restaurant Au Clocher, situé dans l’église de Saint-Stanislas rouvre ses portes pour la période hivernale et accueillera les motoneigistes durant la période froide.

En décembre dernier, les nouvelles gestionnaires, Thérèse Girard et Elayne Potvin, avaient annoncé qu’elles reprendraient l’établissement afin de le transformer en relais de motoneige. Elles attendaient toutefois l’obtention de tous les permis nécessaires avant de pouvoir aller de l’avant.

Une fois toutes les autorisations en main, Thérèse Girard et Elayne Potvin ont procédé à la réouverture du restaurant le 8 janvier dernier. Il accueille maintenant la clientèle du mercredi au dimanche, de 8 h à 20 h.

Les gestionnaires prévoient maintenir les activités du relais jusqu’au mois d’avril.

Rappelons que le restaurant Au Clocher a été aménagé dans l’église lors du projet de reconversion du bâtiment religieux en 2016. Le lieu abrite également un centre d’escalade, une épicerie communautaire, une bibliothèque et un centre de conditionnement physique.

