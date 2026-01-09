Viandomax ne compte pas changer la recette de sa tourtière

La compagnie saguenéenne Viandomax, qui conçoit la fameuse tourtière publicisée par l’humoriste-comédien Michel Barrette, l’affirme : pas question de changer la recette de sa tourtière, notamment pour limiter sa teneur en sodium. Il est d’ailleurs hors de question pour l'entreprise de modifier les recettes de ses produits pour limiter leur teneur en sucre ou en gras saturés.

Le fait que Santé Canada exige dorénavant l'affichage d'une loupe nutritionnelle sur l’emballage des aliments dépassant 15 % de la valeur quotidienne recommandée ne fera pas en sorte qu’on change la donne.

En entrevue à Radio-Canada, le directeur général de l’entreprise est formel: on ne changera rien. Pierre-Yves Lévesque se fie au bon jugement des gens, ces derniers sachant que manger de la tourtière, c’est salé.

Rappelons que depuis le 1er janvier, une loupe nutritionnelle doit obligatoirement être apposée sur les emballages des aliments riches en sodium, en sucre ou en gras saturés. Pour se soustraire de cette réglementation, plusieurs entreprises ont décidé de remanier leurs recettes.

Or, ce n'est pas la solution qu'a choisi Viandomax. En ce qui concerne la vente des produits alimentaires sous leur bannière, la loupe nutritionnelle se retrouve sur près de la moitié des emballages, comme ceux de leur tourtière et de leur sauce général Tao.