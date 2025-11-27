Louis Arcand, le Roi de la radio, fermera son micro et accrochera ses écouteurs le 19 décembre prochain

Jeudi matin, l’animateur et journaliste radiophonique Louis Arcand a annoncé à ses auditeurs, à l’antenne de Planète 99,5 à Roberval, son départ de Cogeco, prévu pour le vendredi 19 décembre prochain, décision qui lui permettra de profiter d’une retraite qu’il qualifie de « bien méritée ». Pour débuter cette nouvelle étape, il projette de consacrer les prochains mois à un recul réfléchi sur ses 46 années de carrière.

En février prochain, il aurait atteint 47 années de travail dans un métier qui l’a passionné toute sa vie.

Le « morning man » de l’émission Debout la Planète qu’il anime avec sa collègue Caroll Guay, soufflera ses 64 bougies le 21 décembre prochain. Il ouvre le micro de Planète 99,5 chaque matin, de 6h à 9h, du lundi au vendredi. Depuis un moment, la question d’une retraite planait dans son esprit.

« Depuis quelques années, me lever vers 4h-4h30 me pose davantage de défis. Cette réalité m’a poussé vers une réflexion plus soutenue », explique Louis Arcand.

Ce processus de réflexion a réellement pris forme il y a quelques années. « J’en ai longuement discuté avec mon épouse Diane. Imaginer une retraite et franchir le pas représentent deux démarches distinctes. En mai dernier, j’ai informé mes patrons chez Cogeco de cette possibilité. Ils furent grandement surpris de cette réflexion. »

Un bourreau du travail

Au fil des décennies, son quotidien se vivait, la plupart du temps, sur un rythme intense. « Par exemple, à l’époque de Marc-André Lévesque et Rosaire Leclerc, propriétaires du Groupe Antenne 6 qui possédaient des stations radiophoniques à Roberval, Dolbeau-Mistassini, Alma, Saguenay et Chibougamau, je gérais une multitude de tâches. Chaque journée impliquait des déplacements constants d’une station à l’autre. Cette partie de ma vie a généré de nombreux casse-têtes », raconte-t-il.

Louis Arcand souhaite maintenant « prendre le temps de prendre le temps ». « Quand ton réveil sonne autour de 4 h ou 4 h 30, ton corps s’active dès 2 h. Le soir, vers 21 h, tu songes uniquement à rejoindre ton lit. Jadis, je réussissais à écouter le Téléjournal à 22 h, mais le passage à la cinquantaine a rendu cela difficile. »

Une présence qui se poursuit à l’antenne

Malgré son départ officiel, les auditeurs continueront d’entendre Louis Arcand sur Planète 99,5 à Roberval ainsi que sur KYK 95,7 à Saguenay.

« J’ai accepté un rôle de collaborateur. Avec Cogeco (mon employeur), nous avons convenu qu’à partir du 5 janvier prochain, j’interviendrai deux fois par semaine, les mardis et jeudi matin à Planète 99,5, puis le mardi après-midi à KYK 95,7. Cet engagement se poursuivra jusqu’à la fin mai. Après la période estivale, une discussion déterminera la suite. »

Un remplacement déjà décidé

Sans révéler l’identité de son successeur, Louis Arcand confirme que Cogeco a ciblé la personne qui prendra le relais.

« Malgré une diminution du nombre de travailleurs dans le monde médiatique, l’entreprise a déniché celui qui me succédera au micro de Debout la Planète. L’annonce se fera à la mi-décembre », précise-t-il.