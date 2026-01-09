Nouvelles étapes en 2026 pour le projet Utshishkau rattaché au poste Chamouchouane à La Doré

Dès le début de 2026, la population pourra consulter une carte géographique présentant l’emplacement prévu des éoliennes du premier secteur du projet Utshishkau, rattaché au poste de Chamouchouane à La Doré. Le projet compterait entre 60 et 65 éoliennes. Hydro-Québec prévoit également, au cours de la même période, la tenue de portes ouvertes afin de rencontrer les citoyens, de même que la mise sur pied d’un groupe de travail chargé d’approfondir certains enjeux.

« Le projet éolien dans la zone Chamouchouane progresse : deux secteurs totalisant 600 MW ont été présentés en consultation. Au cours des derniers mois, un travail soutenu a permis de bonifier le projet et d’arriver avec une configuration préliminaire pour le secteur 1 (près de 400 MW) ainsi qu’une zone d’étude pour le secteur 2 (près de 200 MW). Ensemble, ces deux secteurs totalisent environ 600 MW, soit la capacité de raccordement disponible au poste de la Chamouchouane, situé à La Doré », explique Valérie Aubut, conseillère – Relations avec le milieu, Côte-Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean à la direction des affaires régionales et collectivités pour Hydro-Québec.

Prochaines étapes

Au début de l’année 2026, plusieurs activités de consultation auront lieu afin de poursuivre le dialogue et d’impliquer la communauté soit des rencontres avec les organisations concernées, des portes ouvertes pour rencontrer la population, webinaire d’information, la création d’un groupe de travail pour approfondir certains enjeux et la mise en ligne d’un site web dédié pour informer et recueillir les commentaires.

Signification du nom Utshishkau

Le projet porte le nom Utshishkau, qui signifie « très montagneux » en langue ilnu (nelueun). « Il incarne bien, pour les partenaires, l’importance de refléter la géographie et la toponymie du territoire et d’exprimer une vision à long terme du développement. Rappelons que le développement de l’énergie éolienne nous permet de participer activement à la décarbonation et à un avenir plus propre », ajoute-t-elle.

« Depuis les premières consultations, les partenaires ont travaillé activement à faire progresser le projet et à intégrer les commentaires reçus. Ces contributions ont été précieuses et ont permis d’améliorer les activités et de mieux cibler les sujets qui préoccupent et intéressent la population. »

Partenaires du projet Utshishkau

Rappelons que le projet Utshishkau regroupe trois partenaires privés, soit la Première Nation des Pekuakamiuknuatsh, les Atikamekw de Wemotaci et la MRC du Domaine-du-Roy. Ils détiendront 50 % du projet et Hydro-Québec 50 % de ce qui sera le plus grand parc éolien en Amérique du Nord.

« Les partenaires souhaitent continuer à travailler avec la population concernée et intéressée, dans un esprit d’écoute et de transparence, afin de bâtir un projet qui reflète les valeurs et les aspirations de nos communautés », conclut Valérie Aubut.