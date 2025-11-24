Lundi à la Soupe populaire Ô Petit Bonheur de Saint-Félicien, on a procédé au lancement de la 34e édition de La Guignolée des médias coprésidée par Mgr René guay, évêque du diocèse de Chicoutimi et Éric Girard, député du Lac-Saint-Jean, ministre délégué au développement économique régionale et responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est sous le thème « La faim est si vite arrivée » qu’on invite, encore une fois cette année, la population à être généreuse, lors de la collecte de rue le jeudi 4 décembre prochain.

Une initiative qui permet à de nombreuses personnes dans le besoin d’obtenir de l’aide alimentaire. Mentionnons que Les Amis de la Guignolée, pour l’édition 2025, sont les supermarchés Maxi et Provigo et les concessionnaires Nissan.

Des statistiques qui parlent

Le Bilan-Faim 2025 révèle une hausse sans précédente de l’aide alimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chaque mois, plus de 71 163 demandes d’aide alimentaire son répondues, soit 27% de plus depuis 2024 et 93% de plus depuis 2022.

Ce sont 12 646 personnes uniques que l’on aide à travers tous les services, ce qui représente une augmentation de 13% depuis 2024. Les dépannages alimentaires atteignent 10 024 visites mensuelles, soit 25% de plus qu’en 2024 et 109% depuis 2022.

Une situation préoccupante

C’est dans ce contexte qu’a pris son envol La Guignolée des médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour une 34e édition, l’ensemble de l’industrie médiatique s’unit pour soutenir avec force l’effort collectif, sensibiliser la population et encourager le partage et la générosité.

Présidents d’honneur

Pour Mgr, René Guay, évêque du diocèse de Chicoutimi : « Le problème de la faim est présent chez nous. Il faut préserver notre population de la faim. Je remercie de tout cœur tous ceux et celles qui vont retrousser leurs manches et nous seront présents le 4 décembre prochain », a-t-il mentionné lors du point de presse du lancement de La Guignolée des médias.

De son côté Éric Girard, député du Lac-Saint-Jean, ministre délégué au Développement économique régional et responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a expliqué : « Habituellement, lorsque je prends la parole, lors d’une conférence de presse, c’est pour annoncer une subvention ou un projet. Aujourd’hui c’est différent. Nous nous retrouvons ici pour une cause profondément humaine qui me touche. C’est avec beaucoup de gratitude que j’ai accepté la coprésidence d’honneur de La Guignolée des médias. »

Comment contribuer

Les gens qui désirent contribuer à La Guignolée des médias peuvent le faire de différentes façons.

On peut donner en ligne à laguignoleeslsj.com, par texto (|NOEL au 20222 pour un don de 10$) ou en argent et denrées non périssables dans les supermarchés Maxi et Provigo ainsi que chez les concessionnaires Nissan.

Quant à la collecte de rues, elle aura lieu le jeudi 4 décembre 2025 à Saguenay (Chicoutimi, Jonquière, Kénogami-Arvida et La Baie), Alma, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, de 6h à 13h, selon les secteurs. Les dons en argent et par carte sans contact (tiptap) selon les secteurs, sont acceptés.