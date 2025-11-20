Un vent de changement souffle sur la Maison du Bel-Âge

La Maison du Bel-Âge opère un virage majeur. Après avoir revu sa mission, changé sa clientèle, renouvelé son équipe et amorcé la construction d’un nouveau bâtiment, l’organisation se dote d’une nouvelle identité : Azur Boréal.

L’organisme à but non lucratif possède une longue histoire à Dolbeau-Mistassini.

« L’année prochaine, on va fêter nos 50 ans, indique la présidente et la directrice générale, Marjolaine Doucet. Notre nom légal est la Corporation Colombienne Jean-Dolbeau. Ça a été fait par les Chevaliers de Colomb entre autres. C’était pour aider les personnes âgées à se loger. C’était vraiment une résidence pour personnes âgées. »

Au fil du temps, la Maison du Bel-Âge est devenue une maison de type de maintien à domicile intensif (MDI) pour finalement se transformer une ressource intermédiaire (RI) en 2021, en partenariat avec le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Notre mission est de rendre soin de nos gens qui sont dans la transition, explique Marjolaine Doucet. Ils ne peuvent plus vivre à la maison. C’est terminé. Leur état de santé détermine que ce n’est plus sécuritaire pour eux. Ils viennent ici. Dans une RÌ, c’est un nouveau milieu de vie. C’est un passage. »

La ressource intermédiaire accueille deux types de clientèle depuis les dernières années. Un total de 15 chambres est réservé aux usagers qui sont en perte d’autonomie, tandis que 15 autres est destiné à ceux qui ont une déficience physique.

Construction neuve

La Maison du Bel-Âge rêve depuis longtemps d’un nouvel édifice qui correspond mieux à ses besoins. Le projet est dans les cartons depuis une dizaine d’années déjà, fait savoir Marjolaine Doucet.

La bâtisse de la rue Provencher, construite au début des années 1980, a été démolie en décembre 2023, ce qui a entraîné le déménagement des 30 résidents de la Maison du Bel-Âge vers le complexe de l’ancien monastère des Augustines.

Lancée au printemps 2024, la construction du nouveau bâtiment progresse et en est actuellement à l’étape des finitions. L’édifice de 50 places, au coût de 20 M$, permettra d’accueillir 20 résidents supplémentaires. L’ouverture est prévue pour le début de l’année 2026.

Le nouveau milieu de vie sera à la fine pointe de la technologie, équipé d’installations modernes telles que des rails dans toutes les chambres et un bain thérapeutique accessible à tous les usagers.

Les résidents bénéficieront d’une vaste salle à manger, d’un salon lumineux et d’une cour intérieure aménagée pour leur confort.

« Nous voulons que chaque résident se sente chez lui, dans un environnement chaleureux et sécuritaire », soutient Marjolaine Doucet.

En nouveauté, la communauté de Maria-Chapdelaine aura accès à des chambres de courtes durées et des lits de dépannage.

Nouvelle identité

Dans la continuité de ces changements, la Maison du Bel-Âge marque une nouvelle étape en changeant de nom. La ressource intermédiaire s’appellera désormais Azur Boréal, annonce Marjolaine Doucet.

« On a consulté le conseil d’administration, les employés et l’équipe du CIUSSS qui travaille avec nous. Tout le monde a donné des idées. On les a tous pris. Un moment donné, certains noms revenaient souvent, dont Azur et Boréal. On a décidé de les jumeler », dit-elle.

Cette nouvelle identité évoque la lumière, la vitalité et la bienveillance qui guident les équipes au quotidien dans leur mission. Pour mieux faire connaître sa mission et ses services, Azur Boréal lancera également en janvier 2026 son nouveau site web.

Recrutement

De plus, l’organisation invite la population à participer à un 5 à 7 de recrutement à la Microbrasserie Le Coureur des Bois, le 4 décembre.

À cette occasion, Azur Boréal souhaite élargir son équipe de soins et créer une banque de candidatures pour du travail occasionnel ou sur appel dans plusieurs de ses départements, notamment la cuisine, la buanderie, l’entretien et la conciergerie. L’organisation est aussi à la recherche de bénévoles.

Dans tous les cas, Marjolaine Doucet entrevoit cette nouvelle aventure avec beaucoup d’enthousiasme. « Tous les efforts que nous avons déployés pendant près de deux ans vont enfin prendre vie. C’est là que ça commence. Ça va être incroyable. »