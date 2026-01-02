Quelles sont les substances épandues sur nos routes ?

L’hiver québécois entraine à chaque année son lot de neige et de glace. En ce début d’année, déjà la neige, la pluie et le verglas ont produit un curieux cocktail météo. Et les prochains jours seront (normalement…) les plus froids de l’année. Alors pour prévenir les chutes et les blessures, il est important de choisir les bons produits afin de garder les entrées et les trottoirs sécuritaires. Mais quoi se procurer ?

« Bien sûr, il y a le combo sable et sel, donc mélangés ensemble comme on peut le trouver dans les quincailleries. C’est bien, mais ce qui fonctionne le plus, ce sont des fondants déglaçant à basse durée », précise le propriétaire chez Produits Sanitaires Vigneault, Luc Vigneault.

Il s’agit plus précisément de chlorure de calcium (CaCI2), qui peut être obtenu par transformation chimique. Il est entre autres utilisé pour ses propriétés de fondant à glace. Il agit plus rapidement que le chlorure de sodium (sel gemme), et est efficace jusqu’à -30 degrés Celsius. L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), rapporte qu’il peut être acheté à l’état pur et prendre plusieurs formes différentes, soit en flocons, en boulettes ou en solution liquide.

« Ça ne tache pas les tapis, ça n’endommage pas les planchers. On en vendait encore plus auparavant quand les grands froids étaient de la partie, mais il trouve encore preneur aujourd’hui. C’est de loin le meilleur produit », avoue M. Vigneault.

Toujours selon l’APCHQ, la solution écologique par excellence qui offre une bonne adhérence demeure le sable et le gravier fins.

150 % plus de ventes cet hiver

Plusieurs entreprises comme celle de Luc Vigneault ont vu leurs ventes de produits déglaçant substantiellement augmenter cet hiver. C’est le cas pour Produits Sanitaires Belley, à Chicoutimi.

« À titre comparatif, on est quand même à 150% de plus de ventes que durant la même période en 2023 », émet le propriétaire, François Belley.

Quelques inconvénients surviennent toutefois en raison de l’achalandage soudain.

« Ce sont des conditions qui rendent la livraison un peu plus difficile. Il faut transporter des poches de 40 livres, ce qui devient pesant pour nos véhicules de livraison. Si on a 60 poches de fondants à livrer, on parle d’une palette complète à mettre dans le camion, ce qui pénalise nos clients pour d’autres livraisons. »

Pour faciliter le transport de la marchandise, les véhicules de livraison ont été optimisés. Des voitures 4X4 ont été choisies pour faciliter les déplacements lorsque les conditions routières sont passables.

Du côté des Produits Sanitaires Lépine, les choses sont faites un peu différemment, comme le laisse savoir le directeur des ventes et marketing, André Bouchard.

« Étant donné que nos clients sont des entreprises et non des particuliers, on effectue des promotions et des préventes en début de saison pour savoir combien de produits on doit se procurer. Ça évite un mouvement de panique généralisé chez les compagnies, pour qu’elles soient certaines d’en avoir pendant la saison froide. »