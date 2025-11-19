Un nouveau cap pour la marina de Dolbeau-Mistassini

Le secteur de la marina de Dolbeau-Mistassini s’apprête à vivre une véritable métamorphose. Cinq zones de développement, conçues de manière complémentaire, verront le jour prochainement. Parmi les projets phares : un hôtel intégrant un centre de congrès et un restaurant, ainsi qu’un ensemble résidentiel.

La Ville de Dolbeau-Mistassini a organisé, le 18 novembre, une soirée d’information dans le but de présenter sa vision d’aménagement pour le site de la marina. Avec des investissements de 28 M$, en collaboration avec le Groupe Hyvi et son promoteur Éric Larouche, la municipalité entrevoit un fort potentiel de développement récréotouristique.

Mardi soir, la salle du conseil de l’hôtel de ville était bondée, à la grande satisfaction du maire Rémi Rousseau. « Pour moi, c’est tellement motivant et encourageant, a-t-il exprimé. En plus des gens dans la salle, il y a au-dessus de 200 personnes qui sont en ligne. Les gens avaient un grand intérêt. Avec ce projet, on répond à un besoin pour la population. C’est quelque chose que les gens recherchaient. »

Le site en question était autrefois occupé par le Festival western, dont la dernière édition remonte à 2015. Les bâtiments qui s’y trouvaient ont disparu graduellement depuis. L’immense espace laissé vacant - l'équivalent d'environ 20 terrains de football (141 000 m2) - a fait l’objet de plusieurs discussions au fil des ans, sans qu'aucun projet concret n'ait pu émerger.

Des études ont été réalisées afin d’identifier les différents besoins du territoire. Que retient-on? La masse critique d’entreprises ou de services touristiques n’est pas suffisante pour créer une attractivité et une rétention forte.

Afin de concrétiser le développement du secteur, la Ville a lancé un appel d’intérêt à l’hiver 2024 pour identifier un promoteur partenaire. L’homme d’affaires Éric Larouche s’est alors montré intéressé à réaliser un projet mixte intégré, menant à la signature d’un protocole d’entente préliminaire en octobre 2025.

Plus précisément, la première phase du projet, évaluée à 25 M$, prévoit la construction d’un hôtel moderne avec centre de congrès et restaurant en bordure de la rivière Mistassini, ainsi qu’un ensemble résidentiel conçu pour répondre aux besoins identifiés sur le territoire.

Aux yeux du maire Rémi Rousseau, l’implantation d’un centre des congrès à Dolbeau-Mistassini offre de nouvelles possibilités pour la ville. « Nous disposons déjà de salles pouvant accueillir environ 200 personnes. Avec ce projet, nous nous retrouvons avec un espace pouvant recevoir entre 300 et 400 personnes, ce qui ouvre la porte à la tenue d’activités d’envergure.»

Unique en son genre

Éric Larouche souhaite introduire à Dolbeau-Mistassini le modèle hôtelier Hyvi, un concept unique en son genre. Un total de 80 unités seront offertes à la clientèle, offrant des espaces de vie modulables qui passeront facilement du bureau à l’espace de repos.

« Que ce soit pour un congé, des vacances en famille, un séjour d’affaires, passer en mode vacances ou un espace de travail quotidien, les espaces Hyvi sont à votre disposition sous toutes ces formes, vous permettant facilement de joindre l’utile à l’agréable », a indiqué le promoteur, en précisant que des infrastructures de loisir et de divertissement viendront enrichir le projet.

Le modèle a d'ailleurs déjà été déployé à l’Hôtel Chicoutimi et l’Auberge des Îles de Saint-Gédéon.

En ce qui concerne le volet résidentiel, Éric Larouche prévoit la construction de 30 condominiums d’une superficie variant entre 1 000 et 1 200 pieds carrés.

Autres volets

D’autres zones de développement sont prévues sur le site, notamment un espace récréatif communautaire, ainsi que la bonification de la zone marina incluant l’amélioration de la voie d’accès et l’aménagement d’un stationnement dans le secteur riverain. Des projets complémentaires pourront également être réalisés en partenariat avec les organismes et les entreprises du milieu.

Le concept repose sur un dialogue continu avec les partenaires locaux, dont le Club nautique de Dolbeau-Mistassini, et ce, afin de s’assurer que les usagers de la marina profitent des services d’une capitainerie.

Soulignons que les citoyens ont eu la chance, mardi soir, de se prononcer quant aux points de vigilance du projet, tout en formulant des idées pour chacune des sphères.

Le protocole d’entente prévoit des investissements municipaux de 2,7 M$ pour la desserte et l’amélioration des infrastructures.

Dans les prochaines semaines, l’offre d’achat formelle est attendue et elle sera analysée par le conseil municipal. Le début des travaux pourrait s’amorcer dès le printemps 2026, pour une ouverture projetée en 2027.