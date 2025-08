Un retour marqué de la cloche à la chapelle de Vauvert

La chapelle de Vauvert bénéficie désormais d’une nouvelle cloche, 11 ans après le vol de son ancienne…

David Leblanc, originaire de Dolbeau-Mistassini, est celui qui a dégoté celle occupant maintenant l’espace de la dernière cloche de la chapelle, dérobée en hiver 2014. Son grand-père, Benjamin Leblanc, s’était procuré avec feu Docteur Morin, l’originale dans les années 60 et s’était fait livrer celle-ci depuis la France. « La cloche avait toujours fait partie du décor à Vauvert. Et je trouve ça très décevant qu’elle se soit fait voler. J’avais proposé le projet à quelques personnes avant la pandémie, mais ça n’avait pas été accueilli avec grand enthousiasme. J’ai donc décidé de prendre les choses en main et de remettre une cloche moi-même. Pour redonner à la communauté », dit David Leblanc.

C’est en feuilletant les petites annonces que David Leblanc a pu aller se procurer une nouvelle cloche dans la région de Québec lors de la démolition d’un lieu de culte. Lorsque la présidente de la Ligue des propriétaires de Vauvert, Suzanne Morin, a eu vent des projets de M. Leblanc, c’est sans hésiter qu’elle a accepté la proposition de venir redonner au site une pièce de son histoire. « La construction de la chapelle est aussi pour moi une histoire de famille. Je me souviens à quel point mon père était heureux de recevoir la cloche et de pouvoir la faire sonner pour la messe », ajoute-t-elle.

Afin de marquer l’événement avec style, la pose de la cloche a ainsi donc été réalisée et officialisée lors d’une prestation de Mario Pelchat et de ses musiciens à la chapelle de Vauvert samedi dernier. Le public présent était heureux de cette surprise et a pu entendre la cloche sonner au début de la soirée ainsi qu’à sa fermeture par M. Pelchat lui-même.