265 chanceux assistent au spectacle de Mario Pelchat à Vauvert

Un spectacle de Mario Pelchat a eu lieu samedi dernier à la chapelle de Vauvert. L’événement était organisé par la Ligue des Propriétaires de Vauvert dans le cadre de sa programmation estivale.

La réponse à ce spectacle a été immédiate et les 265 billets disponibles ont été vendus en une heure seulement. Les gens dans la salle, remplie à pleine capacité de tous les spectateurs, ont pu assister au spectacle chaleureux de Mario Pelchat et de ses musiciens.

En devenant présidente de la Ligue des propriétaires de Vauvert, Suzanne Morin désirait permettre aux gens de la communauté de se rassembler dans des événements propres à eux et de retrouver le dynamisme que la pandémie a pu écarter dans les dernières années. « Il y a eu des spectacles pendant longtemps avant d’être arrêtés par la pandémie et je trouvais que c’était une belle idée dans la foulée de redonner vie à notre chapelle qui occupe une place importante dans l’histoire de Vauvert. » Mme Morin, par sa démarche, souhaite également prioriser les artistes de la région. Étant originaire de Dolbeau-Mistassini, le nom de Mario Pelchat lui est facilement et rapidement venu à l’esprit et c’est avec joie qu’elle a appris la confirmation de sa présence.

La ligue des propriétaires a profité de l’événement afin d’améliorer la qualité de son équipement sonore et visuel pour la présentation du spectacle. La chapelle est maintenant égayée d’un éclairage scénique supérieur ainsi que d’un système de son obtenu à l’aide d’une subvention du Fonds régions et ruralité (FRR).

L’année dernière, les membres de la ligue des propriétaires ont pu organiser un été bien rempli avec la présence de Jannick Fournier comme tête d’affiche, et autres. Cette année, Mario Pelchat sera suivi par une représentation de Mathieu Savard avec son spectacle hommage à Jacques Brel, Ombre et lumière, le 16 août prochain à la chapelle.

Le spectacle Ombre et Lumière signe la rencontre entre la voix chaude et riche de Mathieu Savard et la fougue pianistique de Christine Boillat. À travers un montage chronologique de chansons et de textes, ils revisitent la fabuleuse carrière de Jacques Brel, emmenant le public dans un voyage à la fois intense, drôle et émouvant. Les interprètes retracent chacune des grandes étapes de la vie du chanteur, de ses premiers succès en Belgique aux tournées triomphales à Paris. À la façon d’un feuilleton théâtral, ce fil narratif alterne dialogues, commentaires et morceaux emblématiques pour dresser le portrait d’un artiste en quête de l’impossible rêve.

Lancé en mai 2018, Ombre et Lumière a déjà conquis le public. Plus qu’une simple suite de chansons, ce spectacle-hommage creuse la profondeur des textes et la sincérité des émotions. La mise en espace, épurée mais travaillée, fait de la scène un écrin propice à l’éclosion des sentiments : lumière tamisée, atmosphère feutrée et interprétation habitée. Chaque note résonne comme l’écho d’une vérité intime, et rappelle à quel point l’œuvre de Jacques Brel demeure indémodable.