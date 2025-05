Apprendre à conduire des machineries lourdes en réalité virtuelle

Avec l’acquisition de cinq simulateurs d’équipements de machinerie lourde et d’un sixième bientôt, le Centre de formation professionnelle (CFP) du Pays-des-Bleuets se retrouve à des années-lumière de l’enseignement avec la bonne vieille craie blanche et le tableau noir. Ces nouveaux de réalité virtuelle sont mis à profit par les enseignements et les étudiants dans le cadre de la formation Conduite de machinerie lourde en voirie forestière.

Au Québec, il n’y a que six CFP qui possèdent des équipements comme ceux installés à celui de Dolbeau-Mistassini il y a quelques jours au coût de 800 000 $.

« Avant d’aller en appel d’offres, nous avons effectué une tournée exploratoire pour mieux connaître ces équipements technologiques. Outre qu’à Dolbeau-Mistassini, on en retrouve à Mont-Laurier, Amos, Chibougamau, La Tuque et sur la Côte-Nord. On s’est également inspirés de la formation Abattage et façonnage des bois que l’on donne ici et qui dispose de neuf équipements similaires », explique François Delisle, directeur du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets.

Entreprise québécoise

L’acquisition des simulateurs survient à la suite d’un appel d’offres remporté par CM LABS, une entreprise québécoise située à Montréal. Cette entreprise développe le système Vortex Studio Platform, une suite avancée de logiciels de simulation en temps réel qui fournit une plateforme haute-fidélité pour la conception technique et la formation.

« Présentement, cinq de ces équipements se retrouvent ici et un sixième arrivera bientôt », précise le directeur.

Pour réussir à obtenir les fonds de Québec en période de restriction budgétaire, le CFP a présenté deux demandes de subvention.

« J’ai monté un premier projet pour la mesure Évolution compétence, qui concerne des investissements dans des équipements de métiers désignés Sceau rouge, sceau qui prouve que l’étudiant rencontre les normes nationales de son métier. Nous avons obtenu 279 000 $ dans ça. L’autre mesure, mise en place pour la modernisation de la formation professionnelle, nous a permis de bénéficier d’une autre aide de 520 000 $, pour un total de 799 000 $. »

Cinq véhicules lourds

Les simulateurs en place permettent aux étudiants de se familiariser, en réalité virtuelle, avec la pelle mécanique, le bulldozer, la niveleuse, le camion articulé et la chargeuse sur roues.

Au cours d’une année scolaire, le programme Conduite de machinerie lourde en voirie forestière du CFP de Dolbeau-Mistassini peut accueillir jusqu’à trois groupes de 24 étudiants, pour un total de 72.

« Les groupes se subdivisent. Lorsqu’il en arrive 24 en même temps, 12 étudient sur une compétence pendant que les 12 autres sont séparés en deux groupes, dont la moitié se retrouve au garage et l’autre utilise les simulateurs. »

« Ces investissements visent avant tout à améliorer la qualité de la formation. Avec les simulateurs en abattage que nous avons depuis un certain temps, les jeunes arrivent sur un chantier en utilisant des manœuvres moins saccadées et ils ont plus de dextérité. En fin de compte, nous améliorons les compétences de nos étudiants et ils deviennent plus performants », se réjouit le directeur.