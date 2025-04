L'avenir du Club Récréatif de Vauvert incertain

En raison d’une baisse de participation aux activités et d’une vague de départs au sein de son conseil d’administration, le Club récréatif de Vauvert songe à mettre fin à ses opérations. L’avenir du comité sera décidé lors de la prochaine assemblée générale annuelle le 27 avril prochain.

C’est ce que le président, Jocelyn Audet, a communiqué la semaine dernière sur la page Facebook de l’association. Le Club Récréatif célébrait cette année son 25e anniversaire.

« Nous avons quatre de nos sept administrateurs qui ont quitté et actuellement nous n’avons pas de relève au sein du conseil d’administration. La population de Vauvert est somme toute vieillissante et nous n’avons pas de jeunes pour prendre le flambeau et occuper ces postes », indique-t-il.

Jocelyn Audet affirme que le club a tenté de se renouveler au cours des dernières années avec l’ajout de certaines activités. Malheureusement, la participation de la population n’était pas au rendez-vous.

« Ça fait quelques années que nous essayons de relever le club. Dernièrement, nous avons ajouté une salle de conditionnement physique, des jeux de poches et une soirée bingo. À part le Festival de la pêche blanche, qui est encore très populaire et que nous espérons poursuivre, c’est difficile au niveau de la participation depuis trois ans », raconte-t-il.

Le président ajoute que la COVID et la réfection de la route ont nui aux différentes initiatives du club dans les dernières années.

Jocelyn Audet espère que les citoyens de Vauvert répondront présents à l’appel lancé pour l’assemblée générale annuelle du 27 avril prochain, sans quoi le club sera forcé de cesser ses activités. Celui qui est impliqué depuis près de sept ans au sein du club se dit prêt à poursuivre son implication si de nouvelles personnes se joignent au conseil d’administration.

« Si nous avons de la relève et de nouvelles idées, le reste du conseil d’administration est ouvert à continuer et à agir comme mentors », conclut-il.