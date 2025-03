Le Robervalois et comédien Jeff Boudreault se lance pour le Bloc Québécois

Le comédien et homme d’affaires bien connu originaire de Roberval, Jeff Boudreault, se lance en politique et il souhaite porter les couleurs du Bloc québécois dans la circonscription de Brome-Missisquoi, en Estrie, lors la prochaine élection fédérale.



« C’est un changement de carrière, un changement de vie. J’ai senti l’appel. C’est un vieux rêve et j’ai décidé de sauter » a déclaré aux médias M. Boudreault, qui ajoute avoir réfléchi pendant toute une année avant de prendre sa décision. Il dit même avoir été approché l’an dernier par le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

« Je ne voulais pas me lancer tout de suite, je me retenais. Pour être honnête, je gardais ce projet-là pour la soixantaine. Mais là, ils m’ont approché. Sur le coup je ne voulais pas, mais après avoir réfléchi, je me suis dit pourquoi pas y aller maintenant. »

Le comté de Brome-Missisquoi est actuellement représenté par la ministre libérale du Patrimoine canadien Pascale St-Onge qui a annoncé qu’elle se retirera de la politique à l’issue de son mandat, afin de se consacrer, entre autres, à sa famille.

Le hasard fait que Jeff Boudreault est actuellement et nouvellement en couple avec la ministre québécoise responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest.

Par ailleurs, il n’y aura pas d’investiture dans le comté, le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, ayant affirmé que le parti a choisi la voie de la nomination. « Aujourd’hui, on est dans une situation où les risques de déclenchement d'élections ne permettraient pas la tenue d’une investiture », a-t-il avancé.

Jeff Boudreault garde aussi un lien avec son patelin d’origine. Il collabore avec le Cégep de Saint-Félicien à une formation liée aux affaires et est un des investisseurs de la microbrasserie Beemer. L’entreprise de Roberval a connu sa part de difficultés au cours des derniers mois et a même dû se mettre à l’abri de ses créanciers.

Père de 3 enfants, Jeff Boudreault, qui a multiplié avec brio les rôles à la télé et au cinéma, est notamment un grand passionné de motos.