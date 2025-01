Tournant 3F devient concessionnaire

À peine un mois après la fermeture du Marché Wallberg et du restaurant 3F, de nouveaux défis attendent Tournant 3F pour 2025. L’organisme a annoncé la semaine dernière qu’elle devient concessionnaire du Centre touristique Vauvert sur le Lac. Un nouveau projet, le Marché 3F, ouvrira également ses portes la semaine prochaine sur l’avenue de la Friche.

L’équipe du Tournant 3F offrira des brunchs, des menus du jour le midi et une formule table d’hôte le soir. Avec la saison qui a débuté dans les dernières semaines, les motoneigistes pourront découvrir les spécialités qui ont fait le succès de l’entreprise.

« C’est un restaurant qui agit aussi à titre de relais de motoneige l’hiver. On s’attend à voir des gens de la MRC, mais aussi de tous les secteurs. On pense qu’on se positionne comme un passage obligé dans le circuit de motoneige », mentionne Lise Fortin.

Le Tournant 3F a officiellement lancé sa saison hivernale en tant que nouveau concessionnaire vendredi dernier lors d’un 5 à 7 d’ouverture.

« Il y a un potentiel extraordinaire à Vauvert. Avec le lac tout près, c’est magnifique. Il y a une belle participation des trois associations et nous avons reçu un beau soutien de la part de la ville également. Je crois que ce sera un beau partenariat », lance d’entrée de jeu la directrice générale, Lise Fortin.

Selon Lise Fortin, les valeurs et le professionnalisme de l’organisme seront au centre de ces nouveaux projets.

« Nous avons beaucoup insisté sur cet aspect. Nous voulions opérer tout en préservant la mission de réinsertion en emploi de notre organisme. Notre savoir-faire en transformation alimentaire et en restauration, c’est ce qu’on a acquis au cours des dernières années, mais la mission demeure très importante pour nous. »

Le restaurant du Centre touristique sera ouvert les vendredi et samedi de 8h à 22h et les dimanches de 8h à 16h. À la fin de la saison, l’entreprise compte prendre une pause pour préparer la période estivale.

Marché 3F

La semaine prochaine, c’est le nouveau Marché 3F qui ouvrira ces portes sur l’avenue de la Friche dans le local voisin de la nouvelle station-service Harnois. Avec le Centre touristique Vauvert, 3F Express du secteur Mistassini et ce nouveau marché, l’entreprise continue d’accroître sa présence sur le territoire dolmissois.

« Ces nouveaux défis s’inscrivent dans notre plan de relance. Ce que nous avons choisi comme approche, c’est d’être à la fois plus petit et plus présent sur le territoire de Dolbeau-Mistassini. Nous voulons être plus proches des communautés au lieu de centraliser nos opérations », explique Lise Fortin.

Ce nouveau marché s’inspirera bien sûr du modèle du Marché Wallberg qui a fermé ses portes le mois dernier. Toutefois, Lise Fortin assure qu’il ne s’agit pas d’un copier-coller.

« C’est différent, mais les gens retrouveront en grande partie ce qu’ils trouvaient au Marché Wallberg. Il y aura nos menus du jour pour le diner et le souper ainsi que des mets préparés. Nous aurons également notre service de traiteur et nos pâtisseries faites maison qui sont très appréciés », conclut Lise Fortin.