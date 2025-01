Le Manoir Cinq Saisons soulignent 4 centenaires

Le Manoir Cinq Saisons a célébré non pas une, pas deux, mais bien quatre résidentes centenaires. Rose-Yvette Tremblay, Thérèse St-Gelais, Marie-Alice Simard et Maria Tremblay-Lavertu ont reçu un bel hommage devant les résidents du Manoir et leur famille lors du traditionnel souper de Noël de l’établissement.

Pour le directeur général de l’établissement, Steve Trottier, il allait de soi d’organiser cette cérémonie pour rendre hommage à ces femmes.

« C’est notable pour notre établissement d’avoir des centenaires avec nous et c’était important pour l’équipe du Manoir de souligner la vie de ces femmes. Nous avons pris un petit moment pour les célébrer et partager des anecdotes et des histoires de leur vie. C’est un beau moment que nous avons passé avec les résidents et leur famille », mentionne-t-il.

Le Manoir Cinq Saisons a remis une rose éternelle à chacune des centenaires pour souligner l’occasion.

Du vécu

Rose-Yvette Tremblay est née et a grandi dans le village de Val-Jalbert. Cette dernière a gardé son sens de l’humour et sa bonne répartie au fil des années.

« J’ai encore de l’énergie et je ne suis pas malade. J’aime rire et j’aime parler aux gens. J’ai travaillé fort toute ma vie. Aujourd’hui, on ne m’engage plus, je suis rendue trop vieille ! », dit-elle en riant.

De son côté, la mémoire impressionnante de Thérèse St-Gelais fait d’elle une référence pour parler de l’histoire de Dolbeau-Mistassini. Cette dame a administré le Café Chez Robert sur le boulevard Wallberg pendant près de 27 ans avec son mari.

« Notre local était voisin de l’ancienne pharmacie Lacroix. Après, c’est mon oncle barbier qui a occupé l’espace et il y avait une boulangerie en bas. Je me souviens de tout ça », raconte-t-elle.

Pour la dame maintenant âgée de 101 ans, il n’y pas de secret pour atteindre ce vénérable âge.

« Je n’ai pas de secret. Quand j’étais plus jeune, je disais toujours que j’allais vivre vieille. C’est peut-être ça le secret, c’est de se convaincre que nous allons vieillir », dit-elle, un tricot à la main.

20e anniversaire

La résidence pour personne âgée fêtera ses 20 ans cet été. L’équipe de la résidence compte bien célébrer en grand ce chapitre important.

« Nous voulons organiser un bel événement pour célébrer ces 20 ans de service. Pour nous, ça représente beaucoup. Nous avons une belle clientèle, une belle équipe d’employés est solide et ça mérite d’être souligné », conclut Steve Trottier.