15,8 M$ d'investissements en 2025

La ville de Dolbeau-Mistassini misera de nouveau sur le maintien de ses infrastructures avec le dépôt de son plan triennal des immobilisations (PTI). En tout, ce sont 48,2 M$ qui seront investis au cours des trois prochaines années, dont 15,8 M$ qui sont prévus pour l’année 2025.

Sur ces 15,8 M$, la ville de Dolbeau-Mistassini consacrera 12 M$ dans la réalisation de travaux sur ses systèmes d’aqueduc et d’égout en 2025. Pour le maire André Guy, ces investissements sont un coup à donner pour s’assurer de maintenir les infrastructures en bonne santé pour les prochaines années.

« Si nous souhaitons maintenir nos actifs et être en mesure de développer dans les prochaines années, le constat est que nous devons augmenter nos investissements annuels de 3 à 5 M$. C’est une décision importante que nous avons prise afin de gérer de manière responsable infrastructures. Ainsi, 68% des sommes prévues dans notre PTI sont dédiés à la maintenance de nos actifs et seulement 32% serviront au développement », explique André Guy.

Pour 2025, la réfection des avenues Delisle et Sasseville, dont les coûts sont estimés à 5 M$, représente la part principale des investissements municipaux. Le prolongement de réseau dans les secteurs de la Friche et de la 12e avenue est également prévu pour cette année avec un investissement de 2,5 M$. Enfin, la reconstruction des stations de pompage Saint-Michel et Roberge du secteur Mistassini sont évaluées respectivement à 2,1 M$ et 1,8 M$.

L’année suivante, la ville entamera la reconstruction du pavillon d’accueil du Centre plein air Do-Mi-Ski qui est chiffré à 3 585 000$. Dolbeau-Mistassini a bénéficié d’une subvention de 1,3 M$ du PAFIRSPA pour ce projet. Finalement, la reconstruction de l’usine d’eau potable Hamel est quant à elle prévue pour 2027. Ce projet est actuellement estimé à 19 M$.

Voirie

Au niveau de l’entretien de la voirie, Dolbeau-Mistassini réalisera cette année diverses interventions d’entretien dans certains secteurs.

Entre autres, 411 437$ serviront pour la mise à niveau de la rue Lavoie et 100 000$ seront déboursés pour le pavage d’un ponceau de la rue Laverdure. Les travaux de finition de l’avenue Tremblay sont quant à eux estimés à 306 327$. De plus, la ville réserve 163 000$ pour le programme de pavage et 100 000$ pour le programme de trottoirs et bordures. L’achat d’un recycleur d’asphalte d’une valeur de 145 670$ est également planifié.

Dette

Sur les 48,82 M$ d’investissements répartis sur les trois prochaines années, la charge réelle des contribuables sera de 14,2 M$ une fois les subventions et contributions prises en compte.

L’administration municipale prévoit que la dette nette de Dolbeau-Mistassini connaitra une augmentation significative au cours des prochaines années. Se chiffrant à 23,7 M$ en 2025, la dette devrait atteindre 27,1 M$ en 2026 et 28,5 M$ en 2027.