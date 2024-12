Fid'elles au poste : un podcast pour l'égalité des sexes

Dans le cadre de la campagne 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes, deux intervenantes de l’organisme Maison Halte Secours de Dolbeau-Mistassini ont lancé leur podcast Fid’elles au poste. En abordant des thèmes tels que l’égalité des sexes, la diversité et l’acceptation de soi, Marylou Paquet et Marianne Richard souhaitent mettre de l’avant des dialogues positifs et éducatifs.

« L’idée a débuté de manière très informelle. Nous étions à la recherche d’un projet et à force de discuter, nos réflexions ont mené vers un podcast. Nous avons présenté l’idée à notre patronne et nous avons tout de suite reçu un bel appui », mentionne Marylou Paquet.

Au cours de ces 12 épisodes, les intervenantes donnent notamment la parole à des membres de la communauté LGBTQ+, des représentants des Premières Nations, des femmes victimes de violences, mais aussi à des hommes pour parler des enjeux de socialisation et des ressources disponibles.

« Ce qu’on souhaite promouvoir avant tout, c’est l’égalité des sexes. Que ce soit de parler de la violence faite aux femmes ou du taux de suicide chez les hommes, ce sont des sujets qui en font partie. Avec la montée de l’antiféminisme en ce moment, je crois que c’est d’autant plus important d’avoir ces dialogues aujourd’hui et de faire la promotion de discours positifs », indique Marylou Paquet.

Au cours des dernières années, l’utilisation du balado comme mode de diffusion a connu une réelle effervescence au Québec. En utilisant ce médium, Marylou et Marianne souhaitent connecter avec une audience plus large, notamment les jeunes.

« Si nous voulons atteindre la bonne clientèle, il faut utiliser des plateformes qui sont écoutées par celle-ci. Le contenu que nous offrons, il est accessible. Nous l’avons vulgarisé afin de pouvoir rejoindre le plus de personnes. De nos jours, les jeunes sont exposés à toutes sortes de discours sur les réseaux sociaux, donc on essaie de balancer ça avec des dialogues positifs et éducatifs », ajoute-t-elle.

Pour les personnes intéressées, les 3 premiers épisodes sont disponibles sur la chaine Youtube de la Télé du Haut-du-Lac.

2e saison

Après avoir reçu une aide du gouvernement fédéral pour cette première saison, les animatrices sont à la recherche de partenaires afin de poursuivre cette aventure dans le cadre d’une deuxième saison.

« Nous avons déjà beaucoup de demandes pour faire une deuxième saison. Plusieurs de nos invités nous ont mis en contact avec d’autres personnes qui pourraient être invitées à Fid’elles au poste. L’enjeu que nous avons présentement est au niveau du financement », conclut Marylou Paquet.

La Maison Halte Secours est un organisme situé à Dolbeau-Mistassini qui vient en aide aux femmes et leurs enfants victimes de violence conjugale. Des services d’hébergement et d’accompagnement juridique sont offerts 24h par jour 7 jours sur 7. Les intervenantes offrent également des services externes aux femmes qui vivent des situations de violence.