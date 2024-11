Récolte pour la Soupe populaire de Dolbeau-Mistassini

La guignolée annuelle de la Soupe populaire se tiendra le 5 décembre prochain. Cet organisme, qui a connu une hausse d’achalandage au cours des dernières années, poursuit sa mission d’offrir des repas chauds aux personnes dans le besoin.

Le comité organisateur de cette campagne de financement conserve la formule des dernières années. Les bénévoles recevront les dons au local de la Soupe populaire située sur la rue des Copains dans le secteur Dolbeau ainsi qu’au Dépanneur Pierrette du côté de Mistassini.

Pour Réal Dufour, président de la Fondation Sœur-Marcelle-Gravel qui supporte les activités de la Soupe populaire, la nécessité de ce service dans la communauté se fait de plus en plus sentir.

« Notre mission à nous, c’est d’offrir un repas chaud le midi du lundi au vendredi. C’est certain que nous voyons qu’il y a plus de personnes dans le besoin. Ces personnes, nous sommes là pour les nourrir », lance celui qui coordonne la guignolée annuelle depuis plusieurs années.

L’année dernière, près de 52 000$ ont été amassés. Chaque année, le montant collecté contribue directement aux opérations de l’organisme.

« Pour le financement, la population a toujours été généreuse. C’est une cause qui touche les gens et nous pouvons compter sur des commerces qui nous aident soit financièrement ou en offrant des denrées pour les repas », poursuit Réal Dufour.

Président d’honneur

Cette année, Christian Laprise agira à titre de président d’honneur. Ce dernier participe à la campagne de financement de la Soupe populaire depuis quelques années au sein du CIUSSS.

« Ce qui me motive, c’est de pouvoir redonner à la communauté. Dans ma vie, j’ai eu la chance de ne manquer de rien et j’en suis reconnaissant. Pour moi, cela a toujours été important de redonner au suivant et c’est pourquoi j’ai accepté de m’impliquer comme président d’honneur cette année », mentionne Christian Laprise.