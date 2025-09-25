Un club de natation entre relève prometteuse et défis d’encadrement 

Le Club de natation de Dolbeau-Mistassini (CNDM) poursuit ses activités avec un noyau de jeunes nageurs prometteurs, mais doit composer avec des défis au niveau de l’encadrement.

L’un des enjeux principaux demeure le poste d’entraîneur-chef, un rôle difficile à pourvoir dans la région.

« L’an dernier, nous avions trouvé une entraîneuse qui ne pouvait être là qu’un an avant de partir pour ses études. Cette année, malgré nos recherches et nos offres d’emploi publiées partout, nous n’avons pas réussi à attirer une personne d’expérience », précise la présidente du club, Marie-Christine Audet.

Le club s’est donc tourné vers un jeune membre à l’interne, actuellement au cégep, pour assumer la fonction. Il est épaulé par un groupe de jeunes entraîneurs, eux aussi issus du club, qui supervisent les groupes de plus petits nageurs.

Collaboration profitable

La présidente souligne toutefois que le manque d’expérience est partiellement compensé par la collaboration avec le club de Saint-Félicien.

« Leur piscine est fermée, donc leurs nageurs viennent nager chez nous. Leur entraîneuse, Stéphanie Labelle, a de nombreuses années d’expérience et elle chapeaute notre entraîneur-chef, partage ses connaissances et le forme. »

Le poste reste néanmoins difficile à combler pour plusieurs raisons.

« Nous sommes loin des grands centres et ne pouvons offrir un emploi à temps plein. Ceux qui acceptent ce poste doivent généralement avoir un autre emploi en parallèle. Souvent, ce sont des nageurs locaux qui prennent le relais pour quelques cycles avant de poursuivre leurs études ailleurs. »

Malgré ces défis, la présidente se dit confiante dans la qualité de son équipe d’entraîneurs.

« Nous avons vraiment un bon groupe. Ce sont des jeunes inspirants, de bons communicateurs et enseignants, qui montrent le bon exemple. »

Membership

Du côté du membership, le club affiche un bassin de jeunes prometteurs, particulièrement chez les 6-8 ans. Le CNDM a également revu sa classification des nageurs, suivant l’exemple du club de Saint-Félicien.

« Au lieu de répartir les nageurs selon leur âge, nous les classons maintenant selon leurs qualifications et prérequis des types de nages. Cela permet de mieux progresser. »

Cette nouvelle organisation implique désormais des inscriptions à l’automne et en janvier afin de reclasser les nageurs dans les bons groupes.

Enfin, le club accueillera en février une compétition régionale réunissant plus de 110 nageurs de tous les clubs de la région.