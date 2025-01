C’est un départ pour la 17e édition du Double défi des deux Mario 

C’est ce vendredi 31 janvier que Mario Cantin, Mario Bilodeau ainsi que 92 participants se lanceront sur les glaces du lac Saint-Jean, du parc de la Pointe-Taillon jusqu’au Village sur glaces de Roberval, afin de le traverser à pied, en raquettes ou en ski à l’occasion de la 17e édition du Double défi des deux Mario.

« Même après 16 éditions réussies, il y a toujours une grosse excitation qui se fait sentir avant le départ. Chaque traversée du lac est différente, le lac est rempli de surprises ! Et c’est pour ça qu’on aime ça. Ce défi, ça transforme les participants, on en ressort complètement changé à chaque fois. Et c’est un cadeau annuellement de vivre cette expérience avec les gens, de partager cette passion du plein air avec eux », raconte Mario Cantin, l’un des deux fondateurs du Double défi.

Cette année, pour la 17e édition de l’évènement, ce sont 92 personnes qui participeront au Double défi. Celles-ci sont réparties en quelques groupes. Les places disponibles pour participer au défi se sont d’ailleurs envolées très rapidement, selon Mario Cantin. En à peine 30 minutes, toutes les places disponibles étaient comblées.

« Ça prouve que même après autant d’années, le défi suscite encore un grand engouement. Les gens ont non seulement envie de vivre une expérience unique, mais ils veulent aussi, et surtout, soutenir la cause, faire un don à la Fondation Sur la pointe des pieds. Ils veulent permettre à des jeunes qui sont malades de partir eux aussi en expédition vivre une expérience qui changera leur vie. »

Au fil des éditions, ce sont plus de 1 100 personnes qui ont accompagné les deux Mario dans la traversée du lac au profit de la Fondation.

C’est également plus de 2 M$ qui ont été amassés en 16 éditions.

« Nous n’avons pas d’objectif financier pour cette année, mais nous sommes toujours agréablement surpris de voir à quel point les gens sont généreux. Le montant amassé cette année sera connu à la fin du Double défi, le 9 février. »

L’argent amassé cette année permettra à près de 60 jeunes d’aller vivre une expédition au courant de l’année.

En 16 ans, c’est plus de 1 000 jeunes qui ont pu vivre une expédition qui a changé leur vie grâce au Double défi.

Un sens

Pour Mario Cantin, la flamme pour son défi ne s’est jamais éteinte. Il trouve, à travers le Double défi, un sens à sa vie.

« Quand je vois ce qu’on a permis de faire vivre à des jeunes, ça donne un sens au décès de ma fille il y a plus de 20 ans. De voir aussi tous les bénévoles qui s’impliquent dans cet évènement, je trouve ça tellement beau. De vivre le défi chaque année, ça me permet de voir à quel point la vie est belle, que les gens sont beaux. Ça me donne envie et me motive à faire tout le reste dans ma vie, et de poursuivre mon travail avec conviction. Ça donne un sens à ma vie. »