CPE-BC Croque la Vie recherche un(e) responsable de service de garde

Appel de candidatures

Services de garde éducatifs

Le bureau coordonnateur recherche des personnes pour offrir des services de garde dans la

communauté (projet-pilote approuvé par le Ministère de la Famille). Ces services de garde

de style milieu familial sont offerts dans un local fourni par un partenaire à des coûts très

très avantageux.

Nous recherchons pour les 2 projets suivants :

À St-Eugène, le partenaire est la municipalité.

À Ste-Jeanne d’Arc, le partenaire est la municipalité.

Conditions d'admissibilité :

s’engager à compléter la formation requise de 45 heures (disponible en ligne)

avoir suivi une formation RCR adaptée à l’enfance de 8 heures (disponible en ligne)

s’engager à suivre une formation de 3.5 heures du MAPAQ (disponible en ligne)

réussir le processus de sélection du bureau coordonnateur.

Conditions de travail :

du lundi au vendredi de jour ;

statut de travailleur autonome ;

revenus annuels entre 60 000 $ et 72 000 $ pour 6 enfants (peut varier en fonction du nombre et de l’âge des enfants ;

un incitatif financier de 3 500 $ du Ministère de la Famille est disponible sous certaines conditions.

Le bureau coordonnateur offre :

du soutien au niveau de la réglementation, de la sécurité et de l’administration ;

de la formation continue (à faible coût) ;

du support dans l’application du programme pédagogique et du programme d’activités ;

un programme d’accompagnement dans l’implantation du projet-pilote.

Si vous avez des questions ou êtes intéressées à devenir responsable de service de garde

éducatif reconnu pour ce projet-pilote, vous pouvez nous faire parvenir votre candidature ou communiquer avec nous :

par adresse postale : BC Croque la Vie

1153 ave des écoles

Normandin, Qc G8M 3Z5

par courriel : [email protected]

par téléphone : 418-274-2762 poste 221

N.B. Aucune candidature ne sera acceptée via les réseaux sociaux (Indeed, Jobboom, ect)