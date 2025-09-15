SUIVEZ-NOUS

Lundi, 15 septembre 2025

CPE-BC Croque la Vie recherche un(e) responsable de service de garde

Le 15 septembre 2025 — Modifié à 14 h 00 min le 15 septembre 2025
Par CPE-Bc Croque la Vie

Appel de candidatures

Services de garde éducatifs

Le bureau coordonnateur recherche des personnes pour offrir des services de garde dans la
communauté (projet-pilote approuvé par le Ministère de la Famille). Ces services de garde
de style milieu familial sont offerts dans un local fourni par un partenaire à des coûts très
très avantageux.

Nous recherchons pour les 2 projets suivants :

  • À St-Eugène, le partenaire est la municipalité.
  • À Ste-Jeanne d’Arc, le partenaire est la municipalité.

Conditions d'admissibilité :

  • s’engager à compléter la formation requise de 45 heures (disponible en ligne)
  • avoir suivi une formation RCR adaptée à l’enfance de 8 heures (disponible en ligne)
  • s’engager à suivre une formation de 3.5 heures du MAPAQ (disponible en ligne)
  • réussir le processus de sélection du bureau coordonnateur.

Conditions de travail :

  • du lundi au vendredi de jour ;
  • statut de travailleur autonome ;
  • revenus annuels entre 60 000 $ et 72 000 $ pour 6 enfants (peut varier en fonction du nombre et de l’âge des enfants ;
  • un incitatif financier de 3 500 $ du Ministère de la Famille est disponible sous certaines conditions.

Le bureau coordonnateur offre :

  • du soutien au niveau de la réglementation, de la sécurité et de l’administration ;
  • de la formation continue (à faible coût) ;
  • du support dans l’application du programme pédagogique et du programme d’activités ;
  • un programme d’accompagnement dans l’implantation du projet-pilote.

Si vous avez des questions ou êtes intéressées à devenir responsable de service de garde
éducatif reconnu pour ce projet-pilote, vous pouvez nous faire parvenir votre candidature ou communiquer avec nous :

  • par adresse postale :     BC Croque la Vie

                                                1153 ave des écoles

                                                Normandin, Qc G8M 3Z5

N.B. Aucune candidature ne sera acceptée via les réseaux sociaux (Indeed, Jobboom, ect)

