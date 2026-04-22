Le Tucson 2026 s'impose comme un choix évident

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Chez Jean Dumas Hyundai St-Félicien, le Tucson 2026 attire l’attention. Introduit dans sa version actuelle en 2021 et redessiné en 2025, ce VUS compact poursuit son évolution avec une formule équilibrée entre performance, confort et efficacité.

Sous le capot, on retrouve un moteur 2,5 litres jumelé à une transmission à 8 vitesses, offrant une conduite fluide et bien adaptée aux réalités d’ici. Sa traction intégrale assure une excellente tenue de route en toutes saisons. Malgré cette puissance, le Tucson affiche une consommation d’environ 8,8 L/100 km, ce qui le positionne avantageusement dans sa catégorie.

Il se distingue aussi par sa capacité de remorquage allant jusqu’à 3 500 lb, combinée à un frein électrique, un atout concret pour les amateurs de plein air ou les besoins plus pratiques et surtout, de plus en plus rare dans la catégorie VUS.

Offert en deux versions, le modèle de base est déjà très bien équipé avec des sièges électriques ainsi qu’un volant et des sièges chauffants, entre autres, assurant un confort appréciable au quotidien.

Promotion

Pour le mois d’avril, les clients actuels peuvent profiter d’un rabais de 1 % sur le taux d’intérêt à la location et de 0,5 % à l’achat.

Polyvalent, fiable et bien équipé, le Hyundai Tucson 2026 répond aux attentes d’aujourd’hui. Planifiez votre essai routier chez Jean Dumas Hyundai au 700, boulevard Sacré-Coeur à St-Félicien.

Jean Dumas Hyundai Saint-Félicien

418 679-4775

700, boulevard Sacré-Coeur