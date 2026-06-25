Normes de construction et Code du bâtiment : ce qu’il faut savoir sur les fondations vissées

Lorsqu’un propriétaire ou un entrepreneur choisit une fondation, la solidité ne suffit pas. Il faut aussi s’assurer que la solution respecte les exigences applicables : Code du bâtiment, règlements municipaux, plans d’ingénierie et normes de construction. Cette question est particulièrement importante pour les agrandissements, les chalets, les maisons, les bâtiments commerciaux et les projets institutionnels.

Les fondations vissées ne sont pas de simples pieux installés au hasard. Dans un projet bien encadré, leur sélection dépend des charges à supporter, du type de structure, des conditions de sol, de la profondeur requise et des contraintes latérales ou verticales. Le modèle du pieu, son diamètre, son hélice et son ancrage doivent être adaptés au projet.

La conformité des pieux vissés repose notamment sur la validation technique et la qualité d’installation. Des installateurs formés, des équipements spécialisés et un suivi de la capacité portante permettent de s’assurer que la fondation répond aux exigences prévues. Pour certains projets, des documents d’ingénierie ou attestations peuvent être demandés par la municipalité.

Les certifications et évaluations techniques sont également des éléments importants à vérifier. Elles permettent de rassurer les professionnels, les inspecteurs et les clients sur la performance du système. Elles ne remplacent toutefois pas l’analyse propre à chaque chantier.

Pour un entrepreneur, travailler avec une solution documentée et encadrée réduit les risques. Pour un propriétaire, cela facilite les démarches et protège l’investissement à long terme.

Avant de choisir une fondation vissée, il est donc recommandé de demander quelles validations sont disponibles, quels documents peuvent être fournis et comment la capacité portante sera confirmée. Une fondation conforme est une fondation qui inspire confiance à chaque étape du projet.