L'avenir est électrique... Dès aujourd'hui !

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Chez Maison Kia, l’automobile entre dans une nouvelle ère où innovation, électrification et service client se rencontrent. La concession devient un lieu où l’on découvre une conduite plus moderne, plus intuitive et tournée vers l’avenir.

Kia propose une gamme électrique en pleine croissance, incluant hybrides, hybrides rechargeables et modèles 100 % électriques. Technologies avancées, autonomie optimisée et solutions de recharge efficaces assurent une conduite fiable et performante, été comme hiver au Québec.

Parmi les modèles phares :

Seltos, compact et polyvalent, idéal pour la ville et les escapades.

Sportage, offert en essence, hybride et hybride rechargeable, alliant design audacieux et plaisir de conduite.

Sorento, VUS familial spacieux à trois rangées, disponible en versions électrifiées.

Maison Kia offre un service personnalisé fondé sur l’écoute, des conseils adaptés et une expérience simple et transparente.

Avec une garantie complète de 5 ans / 100 000 km et une assistance routière 24/7, la tranquillité d’esprit est toujours au rendez-vous.

Maison Kia Dolbeau Mistassini

418 276-1555

59 Boulevard Panoramique, Dolbeau-Mistassini