Une escale chaleureuse où la culture se vit comme à la maison

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

À L’Anse-Saint-Jean, l’Auberge Le Camp de Base est bien plus qu’un endroit où dormir. C’est aussi un lieu vivant où spectacles, événements et rencontres culturelles prennent place dans une ambiance conviviale qui rappelle… un salon entre amis.

« L’idée, c’est vraiment de créer un endroit où on se sent comme chez nous, mais où on peut aussi consommer de la culture », explique Mélissa Savoie-Soulières, responsable du marketing et des communications. L’auberge propose ainsi une programmation qui mélange artistes émergents, talents locaux et musiciens établis, le tout dans un esprit festif et accessible.

Dans la salle pouvant accueillir une centaine de personnes, l’ambiance est intime et décontractée. « Les gens nous disent souvent qu’ils ont l’impression d’être dans leur salon », raconte Alain Simard, directeur administratif. « C’est un peu comme un chalet où tout le monde se retrouve pour passer une bonne soirée. »

La programmation se veut variée et rassembleuse : spectacles, événements musicaux ou encore activités conviviales, comme les dimanches jeux de société où les visiteurs peuvent se joindre à une table ou apporter leurs propres jeux.

L’équipe travaille d’ailleurs déjà à la prochaine programmation estivale, qui sera dévoilée au printemps. Une dizaine d’événements phares sont prévus entre mai et octobre, avec l’objectif de mettre en valeur les artistes locaux émergents comme les musiciens établis, tout en rassemblant les gens d’ici et les visiteurs de passage.

Parmi les rendez-vous à venir, la soirée Les classiques ne meurent jamais, le 4 avril, fera revivre l’énergie du punk rock des années 1990 avec le groupe Les Dudesons. Quelques jours plus tard, le concours Battle Band offrira quant à lui une vitrine aux musiciens de la région qui souhaitent monter sur scène.

Avec l’arrivée des beaux jours, la programmation prendra aussi l’air : plusieurs spectacles extérieurs sont prévus dans le décor naturel de L’Anse-Saint-Jean. Entre touristes, amateurs de musique et habitués du coin, la clientèle est aussi diversifiée que l’ambiance. « On peut croiser quelqu’un qui arrive directement du ski en pantalon de neige à côté d’une personne en tenue de soirée. Tout le monde se retrouve ici pour passer un bon moment », résume Mélissa Savoie-Soulières.

Fidèle à son esprit convivial, l’auberge résume bien sa philosophie : « bien boire, bien manger, bien dormir ». Une promesse qui se traduit aussi dans sa programmation culturelle, pensée pour rassembler les gens autour de bons moments.

Pour découvrir les prochains événements, surveillez la page Facebook de l’Auberge Le Camp de Base.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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