Lussier : un engagement durable au sein de la communauté

Contenu commandité

Félicitations à Lussier, lauréat du Prix L'Engagé lors de la Soirée Distinction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Mistassini.

Lussier, le plus grand cabinet d’assurance indépendant du Québec, est profondément impliqué dans sa communauté. L’entreprise soutient activement de nombreuses causes locales, en particulier dans le nord du Lac-Saint-Jean, en offrant des dons et du bénévolat à des initiatives comme la Maison Colombe Veilleux, le Festival des Brasseurs et la Fondation de l'hôpital de Dolbeau. Elle soutient également des événements comme le patinage de vitesse à Dolbeau.

En outre, Lussier encourage la participation de ses employés à ces projets communautaires, en leur offrant la possibilité de s’engager lors de journées de bénévolat et de partenariats avec des organismes locaux. Chaque action reflète l'engagement de Lussier à enrichir et protéger sa communauté avec respect et empathie.

1270, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini • 418 276-1573