Propriétaires inclusifs : une solution à la crise du logement

La crise du logement touche tout le monde, avec des loyers en hausse et un manque de logements disponibles. Trouver un toit passe souvent par le bouche-à-oreille, rendant les personnes à faible revenu ou les nouveaux arrivants particulièrement vulnérables. Dans ce contexte, il est essentiel que les propriétaires de logements prônent l’inclusion au sens large, sans aucune discrimination, qu'elle soit raciale, liée à l’âge ou au statut socioéconomique. Certains propriétaires choisissent ainsi de s'impliquer activement pour trouver des solutions inclusives.

C’est le cas de Mario Laprise, qui incarne cette volonté d’aider. Initialement interpellé par des entreprises locales à la recherche de logements pour leurs employés, il s'est rapidement adapté aux besoins des personnes immigrantes. « Je veux faire ma part », affirme M. Laprise, qui a commencé par offrir des 3 ½ ou des chambres à ces nouveaux arrivants. Mais très vite, beaucoup d’entre eux ont exprimé le souhait de faire venir leur famille. M. Laprise a alors agi en facilitateur, leur permettant de changer de logement et de passer à des maisons unifamiliales. « Mon objectif est aussi de leur vendre ces maisons quand leur situation le leur permettra », explique-t-il.

Ce qui distingue M. Laprise, c’est son approche inclusive et son empathie envers ses locataires. « L’important, c’est de favoriser l’accès au logement pour tout le monde », dit-il, précisant qu’il va parfois jusqu’à fournir des maisons entièrement meublées pour faciliter l’installation des nouveaux arrivants ou des gens d’ici. Son ambition est d'aider ses locataires à évoluer vers des logements plus grands ou, idéalement, à accéder à la propriété. « Pour garder les services, il nous faut plus de population. Et la meilleure façon de garder les gens ici, c’est de leur faciliter l’accès à la propriété », explique M. Laprise.

Cette expérience, bien qu'elle ne soit pas sans défis, est vue par M. Laprise comme une véritable réussite. Il appelle les autres propriétaires à repenser leur approche, en évitant de ne sélectionner que des locataires au « profil idéal ». La crise du logement est l’affaire de tous, et c’est en facilitant l’accès au logement et à la propriété que chacun peut contribuer à une solution durable.