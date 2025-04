Luc Simard cible les dossiers prioritaires pour la MRC de Maria-Chapdelaine

Alors que la campagne fédérale bat son plein depuis plus d’une semaine, le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, dresse le portrait des dossiers prioritaires pour le nord du Lac-Saint-Jean. La règlementation sur les travailleurs étrangers et la couverture cellulaire dans la région font partie des enjeux qui seront abordés avec les différents candidats.

Parmi les demandes prioritaires, la suspension des nouvelles restrictions du Programme de travailleurs étrangers vient en tête de liste. Récemment, la Conférence régionale des préfets (CRP) a interpellé les partis politiques fédéraux à cet égard.

« On veut qu’il y ait une suspension de ces mesures qui risquent de nuire à notre économie. C’est une demande que nous avons depuis longtemps. Nous avions aussi réitéré cette demande avec la FQM à travers un mémoire produit conjointement avec la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Pour nous, c’est un dossier prioritaire », lance Luc Simard.

L’enjeu de la couverture cellulaire en région fait encore une fois partie des demandes exprimées par les cinq MRC de la région dans le cadre d’une élection.

« Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la couverture cellulaire que ce soit dans le déploiement, que le gouvernement fédéral finance en partie, ou dans le partage des tours entre les entreprises avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) », explique le préfet.

Luc Simard espère que la prochaine personne élue puisse être à l’écoute des élus au niveau du maintien de la gestion de l’offre et des dossiers d’infrastructures ferroviaires et portuaires.

Le préfet devrait rencontrer les candidats des différents partis au cours des prochaines semaines, comme il est coutume de le faire.

Foresterie

Luc Simard réaffirme que le prochain gouvernement fédéral se doit de respecter les champs de compétences du Québec, notamment dans le dossier de la forêt.

« Tous les enjeux forestiers, comme le dossier du caribou, ce sont des sujets sur lesquels on veut entendre les candidats se prononcer. De notre côté, on réitère notre souhait de ne pas voir le fédéral s’immiscer dans les compétences provinciales. On veut que ce soit le gouvernement provincial qui prenne les décisions dans ce dossier », lance-t-il.

Le préfet affirme être toujours en attente d’annonces du gouvernement fédéral pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises.

« Je me questionne présentement, parce que le gouvernement provincial a annoncé des mesures pour nos PME, mais nous n’avons toujours rien entendu du fédéral. On veut que nos entreprises soient soutenues. C’est particulièrement inquiétant pour notre région, puisque nous sommes l’une des plus dépendantes des marchés américains ».

Programmes

Luc Simard souhaite que les partis politiques fédéraux s’engagent à poursuivre leur participation financière dans des programmes comme le transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ) et le programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).

« À l’heure où on se parle, nous avons de gros questionnements. Les besoins sont très grands et on veut que le fédéral continue de participer avec le provincial pour assurer ces sommes. Les infrastructures sont vieillissantes et nos municipalités ont besoin de ces enveloppes », explique-t-il.