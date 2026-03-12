Québec solidaire presse le gouvernement de « réparer les dommages »

À quelques jours du dépôt du dernier budget de la Coalition Avenir Québec (CAQ) avant les élections générales qui auront lui à l’automne prochain, Québec solidaire (QS) exhorte le gouvernement à corriger ce qu’il qualifie de « dommages causés par ses erreurs des huit dernières années ».

Le parti d’opposition cible notamment « l’abandon des infrastructures en santé » et un « manque de ressources pour les femmes victimes de violence ».

La porte-parole solidaire Ruba Ghazal a livré une charge sévère contre la gestion caquiste des finances publiques. Selon elle, le gouvernement a multiplié les dépenses improductives au détriment des services essentiels.

« Alors que les familles ont de la misère à payer le loyer et l’épicerie, le gouvernement de la CAQ a gaspillé l’argent des Québécois dans des fiascos numériques », a-t-elle déclaré.

Elle accuse également le gouvernement d’avoir « engloutis des sommes importantes dans de mauvais projets économiques », tout en laissant les femmes vulnérables manquer de soutien. La députée ajoute que, pendant ce temps, « les multimillionnaires ont vu leur richesse augmenter », contribuant, selon elle, à l’élargissement des inégalités socioéconomiques.

Avec la hausse du coût de la vie, soutient-elle, « la dernière chose dont la population a besoin est qu’on coupe en plus dans nos services publics. Les Québécoises et les Québécois paient déjà assez cher! »

Taxer les grandes fortunes

Pour répondre aux besoins des familles tout en s’attaquant au déficit, QS estime qu’un seul choix s’impose au gouvernement : augmenter les revenus de l’État en ciblant les plus grandes fortunes.

Le parti demande au ministre des Finances, Eric Girard, d’imposer davantage le 0,1 % des contribuables les plus riches en instaurant une taxe sur les patrimoines dépassant 25 millions de dollars.

Investir dans les infrastructures de santé

Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière de Finances, a pour sa part insisté sur l’état préoccupant des infrastructures hospitalières. Elle cite en exemple les hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Douglas, dont les bâtiments sont selon elle dans un état critique.

Ils « tiennent littéralement avec de la broche », a-t-elle affirmé, réclamant que les projets de modernisation cessent d’être « de simples mentions dans des fichiers Excel » pour enfin se concrétiser sur le terrain.

QS demande à la CAQ de doubler les investissements en infrastructures de santé afin d’accélérer ces chantiers. Le parti réclame aussi une bonification de 57 millions de dollars pour les organismes d’aide aux femmes victimes de violence.