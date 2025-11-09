Un succès sur toute la ligne pour la soirée-bénéfice Éveil des sens

La soirée-bénéfice Éveil des sens organisée par le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini a été un franc succès. L’encan artistique a généré des revenus de 29 050 $, une somme qualifiée d’exceptionnelle qui a dépassé les attentes initiales.

« On avait le sourire jusqu’aux oreilles. Il y avait 129 billets vendus. On avait 75 pagaies pour voter à l’encan artistique et elles ont toutes été demandées », se réjouit la coprésidente de l’association, Carole Richer, en saluant la générosité des gens de la communauté.

Le samedi 25 octobre, les participants ont vécu une expérience immersive au Cuisine Fusion Météore. Neuf artistes professionnels, cinq chefs cuisiniers, une sommelière et un mixologue ont conjugué leurs talents pour offrir un cocktail dînatoire alliant art et gastronomie dans une mise en scène hors du commun.

Durant la soirée, les gens déguisés ont circulé librement dans le restaurant, explorant l’univers singulier des artistes qui réalisaient leurs œuvres en direct.

Des stations uniques

La présidente d’honneur, Laurie Marois, avait transformé sa station en réelle galerie vivante. « J’étais sur le bar principal. On avait mis une plateforme. J’ai fabriqué un système rotatif où j’ai pu placer mes quatre toiles. Ça créait un cube », explique l’artiste peintre.

Chacune de ses toiles était associée à une bouchée, une création culinaire méticuleusement élaborée par le chef Vincent Beckert à partir de produits locaux de Normandin, ville natale de l’artiste. Un cocktail soigneusement choisi complétait l’expérience.

Une fois les performances terminées, les artistes se sont réunis sur la scène pour effectuer l’Art Challenge. « On devait intégrer plein de défis ici et là à notre tableau, sans dénaturer ce qu’on fait. Ça donnait un beau spectacle au public. Nous, ça nous mettait au défi et ça créait un lien avec les gens. Ça a duré une quinzaine de minutes. C’était tout de suite avant l’encan », souligne-t-elle.

Les artistes ont remis entièrement les revenus de la vente aux enchères au Club Rotary de Dolbeau-Mistassini.

Les fonds recueillis permettront de financer des projets communautaires soutenus par le Rotary, notamment l’aménagement d’un garage multifonctionnel au Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’achat d’instruments de musique pour le Collectif d’Accueil des Nouveaux Arrivants du Pays-des-Bleuets, et l’acquisition d’un tableau pédagogique pour la Maison Norlac, informe Carole Richer.

De l’idée au projet

Le concept Éveil des sens est une idée originale de Laurie Marois. L’artiste rêvait depuis longtemps d’organiser un événement au Cuisine Fusion Météore avec des artistes peintres.

La soirée-bénéfice a été au-delà de ses espérances. Elle a été touchée par la solidarité de tout un chacun. « J’étais tellement fière de mes amis artistes. J’étais fière de Vincent Beckert, des cuisiniers et du Club Rotary. En fait, c’est l’esprit de communauté qui m’a vraiment touché. On regardait tous dans la même direction qui était la levée de fonds pour le Club rotary. On est tous des passionnés. On l’a tous fait avec la main sur le cœur et la meilleure des intentions », exprime-t-elle.

Laurie Marois a déjà une foule d’idées en tête pour la suite. « On espère de tout cœur d’être capable de faire une autre édition. Pas tout de suite. On va se laisser désirer un petit peu », conclut-elle, tout sourire.