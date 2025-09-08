David Savard et son Rôle de Bob

Le comédien David Savard parle de son tout dernier rôle, celui de Robert « Bob » Chicoine dans la pièce de théâtre Les Boys, inspirée du premier film de la saga éponyme tant appréciée des Québécois et des amateurs de hockey. La production sera d’ailleurs de passage à Dolbeau-Mistassini le 7 mai 2026.

Pour David Savard, originaire de la région, c’est une chance extraordinaire de pouvoir enfiler les patins d’un personnage apparu pour la première fois à l’écran il y a près de 30 ans.

« Je reprends le rôle qui était autrefois interprété par Marc Messier. Ce sont de grosses répliques, comme la dureté du mental, par exemple, et de fortes présences que je dois livrer sur scène, et c’est superbe à jouer », affirme-t-il.

Dans la pièce, les répliques cultes des personnages sont reprises et attendues du public. Grâce à l’adaptation de Guillaume Corbeil et à la mise en scène de Marc St-Martin, on retrouve les joueurs de l’équipe sous un nouvel éclairage, prêts à venir en aide à leur entraîneur Stan et à assurer l’avenir de sa brasserie.

Les premières représentations du spectacle Les Boys ont eu lieu au Théâtre du Vieux-Terrebonne au mois de juillet et ont reçu un très bon accueil du public. Le tout est très encourageant pour la suite alors que la production sera de nouveau sur les planches du 9 janvier au 31 mai 2026 dans le cadre de sa tournée provinciale.

« On savait que c’était attendu par le public. On avait hâte de montrer notre version aux gens et ça a été reçu de façon extraordinaire », précise M. Savard.

Plusieurs spectateurs ont d’ailleurs été surpris par la présence d’une glace synthétique sur scène, permettant aux comédiens de glisser pendant le spectacle.

Autres projets

Les prochains mois seront pour David Savard une période plus tranquille avant de reprendre la route avec la distribution des Boys.

Sinon, le comédien a récemment pris part au tournage des derniers épisodes de la série jeunesse Comme des têtes pas de poules, diffusé sur la chaîne Télé-Québec, dans laquelle il a incarné pendant quatre saisons, Ian Babin, le père de la famille.

« Ça va être l’occasion pour moi, cet automne, de voyager, d’aller à mon chalet et de profiter de la vie. »

David Savard évolue dans le milieu artistique depuis 31 ans maintenant et a incarné une grande variété de personnages, tant au théâtre qu’au cinéma et à la télévision.

Si « un acteur se retrouve parfois cantonné dans un type de rôle ou de personnage précis », David Savard s’estime privilégié d’avoir pu se diversifier et continuer d’explorer différentes palettes de personnages et d’émotions à travers les années.