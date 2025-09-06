Une 6e édition à ne pas manquer à Péribonka

Le festival Les Denises du Lac revient ce week-end pour sa 6e édition, sur l’Île-du-Repos à Péribonka. Une célébration de la musique et des arts en plein air qui pourrait bien marquer une pause dans l’histoire de l’événement. Au terme de cette 6e édition, le festival prendra une pause.

Avec la multiplication des festivals et la difficulté d’obtenir un financement stable, les organisateurs annoncent que cette édition pourrait être la dernière sous sa forme actuelle. Si le festival devait revenir dans le futur, ce serait sous une formule repensée.

La programmation de cette année promet une journée riche et éclectique, dès midi ce samedi. Les festivaliers pourront profiter de prestations de Peter Peter, PYPY, BON ENFANT, Benoît Paradis Trio, et d’une carte blanche à Gab Desjardins. Les amateurs de musique électronique seront aussi comblés avec Tv Erased, Taxi Girls et le DJ set d’Annie-Claude Deschênes. L’événement inclut également des performances d’arts de cirque avec L'une et l'autre et une soirée musicale avec Minuit Phosphène.

Le festival offre un cadre unique pour découvrir des artistes émergents et établir des rencontres culturelles, tout en profitant d’une ambiance conviviale en extérieur.

Cette 6e édition des Denises du Lac s’annonce donc comme une expérience musicale et artistique à savourer pleinement, avec la possibilité que ce soit la dernière occasion de vivre l’événement.