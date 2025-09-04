La frénésie de la rentrée

La rentrée n’est pas encore arrivée sur les collines que, déjà, les politiciens s’activent en vue de l’automne mouvementé qui les attend. Autant à Québec qu’à Ottawa, l'actualité politique n’a pas attendu le retour en chambre des députés prévu à la mi-septembre pour les tenir occupés.

Un gouvernement sur la défensive

Sur la scène provinciale, la reprise des travaux de la commission Gallant, qui vise à faire la lumière sur le virage numérique à la Société de l’assurance automobile du Québec, met le gouvernement sur la sellette. Les témoignages des principaux acteurs impliqués dans le scandale SAAQclic ont permis de confirmer que certains ministres avaient été informés des dépassements de coûts du projet informatique plus tôt qu’ils ne l’avaient laissé entendre.

Au grand bonheur de la CAQ, la question identitaire revient s’imposer dans l’arène politique avec le dépôt, la semaine dernière, d’un rapport sur la laïcité qui recommande notamment d’élargir l’interdiction du port de signes religieux aux garderies. Le gouvernement a d’ailleurs l’intention de déposer un projet de loi pour interdire les prières en public. Ce retour de la laïcité permettra à la CAQ de tenter de reconquérir l’électorat nationaliste séduit par la montée du Parti québécois, qui amorce la session avec un sixième député.

Au moment d’écrire ces lignes, la date du remaniement ministériel annoncé en juin par le premier ministre n’est pas encore connue. S’il est inhabituel de promettre un tel exercice trois mois d’avance, M. Legault assure que les changements apportés à son cabinet ne seront pas superficiels. Or, le temps manquera aux ministres pour laisser leur marque sur les nouveaux dossiers qu’ils se verront confier à un an des prochaines élections.

Un automne international

Le climat est tout autre à Ottawa où, à la veille de la rentrée parlementaire, les ministres s’activent à l’étranger. Mark Carney a marqué la fête de l’Indépendance de l’Ukraine en se rendant à Kiev. Il a aussi profité de son séjour en Europe pour prolonger la mission de l’armée canadienne en Lettonie, annoncer son intention d’acheter une douzaine de sous-marins militaires et signer un partenariat stratégique avec la Pologne. Ce voyage s’inscrit dans la promesse de renforcer les relations avec nos alliés.

Pendant ce temps, une équipe du gouvernement s’est rendue à Washington pour maintenir le dialogue avec l’administration Trump après la levée de certains contre-tarifs canadiens. Le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, Dominic LeBlanc, a saisi l’occasion pour rencontrer de nouveau son homologue américain avec le sentiment d’avoir réalisé des progrès.

Cette première rentrée automnale depuis les élections d’avril coïncidera toutefois avec un changement de dynamique à la Chambre des communes. Ayant regagné son siège lors d’une élection partielle en Alberta, Pierre Poilievre pourra recommencer à talonner le premier ministre à la période des questions. L’automne sera déterminant pour le chef conservateur qui se soumettra à un vote de confiance en janvier.