Bilan de fin d’été

Bien que l’été soit ma saison préférée et qu’elle tire déjà à sa fin, j’ai le goût d’être positif. Pire encore, j’ai le goût d’être positif sur Ville Saguenay. Alors qu’on chiale sur tout et souvent avec raison, récemment, nous avons pu assister à l’éclosion d’un fleuron local, régional, et même provincial! La rénovation du nouveau stade Richard-Desmeules est une réussite totale, tant au niveau logistique, sportif, et même historique. La magnifique photo rend un hommage bien senti à une des figures légendaires du baseball local, monsieur Richard Desmeules. Au niveau provincial, c’est possiblement le plus beau stade derrière celui de Québec et Trois-Rivières. Ce n'est pas rien! Même Montréal et ses rives nord et sud ne possèdent une installation semblable. Il y a certainement des détracteurs qui affirmeront que la saison des Voyageurs de Jonquière n’est pas très longue, mais il faut voir au-delà de ça. Plusieurs organisateurs de tournoi de balle à travers le Québec voudront venir jouer dans ce «nouveau» stade. C’est excellent pour l’économie.

Maintenant, traversons de l’autre côté de la rue pour parler des Marquis de la ligue nord-américaine de hockey. Malgré l’absence de coup d’éclat, de signatures de joueur qui ont embrassé des carrières dans la LNH, je n’ai pas détesté ce que j’ai lu. Felix Girard et Dave Labrecque sont des ajouts intéressants. Bien que ce soit purement de la spéculation, j’ai confiance au nouvel entraineur-chef de l’équipe, Alexandre Tremblay. Bien qu’il n’ait que 2 petites saisons de «coaching» dans le corps, au niveau M18, Tremblay connaît le tabac. Il a eu une brillante carrière dans la LHJMQ, en Suisse et a passé 10 ans à graviter dans la LNAH. Il aura un respect immédiat des joueurs et vice-versa. Je vois vraiment ce changement d’un très bon œil.

Direction Chicoutimi où j’entends plusieurs commentaires négatifs concernant les Saguenéens. Alors que ça devrait être la fameuse «grosse année», beaucoup de point d’interrogation sont sur mon tableau. Nous savons déjà que ce sera la dernière année du défenseur Alex Huang alors qu’il a déjà annoncé son exil vers Harvard la saison prochaine. Est-ce que Maxim Massé peut passer d’un bon joueur à un excellent joueur? Après une saison très décevante, est-ce qu’Émile Guité peut rebondir et devenir le joueur qu’on attend tous? Je me souviens d’une entrevue radio que j’ai faite avec Yanick Jean en juin dernier suivant le repêchage. Il m’a semblé confiant et détendu. À mot à peine couvert, il laissait sous-entendre que nous aurions le vrai portrait de l’équipe après la période de transaction des fêtes. J’ai tendance à le croire, mais il est évident que ce sera une saison cruciale pour Yanick Jean et l’organisation chicoutimienne. D’ailleurs, vous ne trouvez pas que les Sag’s méritent un aréna neuf eux aussi?