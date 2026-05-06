Pas besoin de dépenser une fortune pour se crémer

Parmi les fausses croyances qui ont encore libre cours aujourd’hui, il y a celle qui dit que pour être bien protégé contre les rayons UV du soleil, il faut débourser le plus cher possible pour avoir la meilleure lotion solaire possible. Rien de plus faux.

Un test comparatif de Protégez-Vous révèle que parmi les 19 crèmes solaires analysées, plus de la moitié sont recommandées, dont plusieurs vendues à très bons prix. La chef du service des tests à Protégez-Vous, Clémence Lamarche, précise que les résultats sont clairs: certaines des options les plus abordables offrent une protection comparable, voire supérieure, à des produits beaucoup plus chers.

L’analyse compare les deux grandes familles de filtres solaires : les filtres chimiques, qui absorbent les rayons UV, et les filtres physiques (ou minéraux), qui les réfléchissent. Conclusion : aucun type ne s’impose. Mme Lamarche ajoute que le tout dépend du type de peau et de la texture recherchée. Les écrans physiques coûtent toutefois plus cher en moyenne.

Au total, 13 produits se démarquent par leur efficacité, et plusieurs d’entre eux se distinguent également pour leur bon rapport qualité-prix. Parmi les moins chers, on retrouve Ultra Sport Lotion écran solaire de Banana Boat et Toucher soyeux Lotion écran solaire d’Hawaiian Tropic. Alors que le cancer de la peau continue de faire des ravages, l’utilisation adéquate de la crème solaire reste un enjeu important. La quantité appliquée et la fréquence de renouvellement font toute la différence.

Bonne nouvelle pour les consommateurs qui souhaitent encourager l’achat local : parmi les quatre crèmes solaires québécoises testées, les marques Personnelle et Biomedic se démarquent, deux produits d’ici qui représentent moins de 3 $ l’application, ce qui signifie d’excellentes options, notamment pour les familles.