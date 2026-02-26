Deux projets de loi sur le gaspillage et la qualité de l’air

Semaine chargée sur le front environnemental et social à l’Assemblée nationale du Québec alors que deux partis d’opposition, Québec Solidaire (QS) et le Parti Québécois (PQ) ont déposé des projets de loi distincts visant à encadrer davantage les pratiques des grandes chaînes alimentaires et à relever les standards québécois en matière de qualité de l’air.

Tout d’abord, QS a présenté un projet de loi qui obligerait les « géants de l’alimentation » à réduire de 50 % leur gaspillage alimentaire d’ici 2030.

Selon le parti, au Québec, environ 1,2 million de tonnes d’aliments encore comestibles finissent chaque année à la poubelle, alors que plus de 600 000 personnes ont recours mensuellement à l’aide alimentaire et que près du tiers des ménages qui fréquentent les services de dépannage ont par ailleurs un revenu d’emploi.

« Au Québec, les grands épiciers jettent encore beaucoup trop de nourriture pendant que des familles font la file aux banques alimentaires. Ça n'a aucun sens. Ici, comme ailleurs dans le monde, la réduction du gaspillage alimentaire doit être au cœur de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il est temps d'obliger les grands joueurs de l'alimentation à agir », a déclaré la responsable de QS en matière d'Agriculture et d'Alimentation, Alejandra Zaga Mendez.

Concrètement, le texte de loi forcerait les grandes bannières à conclure des ententes de revente, de don ou de valorisation de leurs surplus alimentaires avec des organismes communautaires ou des entreprises de revalorisation.

Une stratégie nationale pour un air plus sain

De son côté, le PQ, par la voix de Joël Arseneau, député des Îles‑de‑la‑Madeleine et porte-parole du parti en Environnement et Lutte contre les changements climatiques, a déposé un projet de loi pour assurer une saine qualité de l’air dans toutes les régions Québec.

Le texte de loi, élaboré en collaboration avec l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, propose l’adoption par Québec d’une stratégie nationale pour protéger la population contre les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé.

Celle-ci reposerait sur trois piliers : diffuser de l’information claire, accessible et en temps réel sur la qualité de l’air, aligner les normes québécoises sur les plus hauts standards reconnus, notamment les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, et mettre en place des mesures de prévention et d’atténuation des impacts sur la santé publique lors d’épisodes de pollution.

Pour étayer l’urgence d’agir, le député péquiste a rappelé qu’environ 4 000 décès prématurés par an au Québec seraient attribuables à la pollution de l’air, selon un rapport de Santé Canada (2021), un fardeau qui représenterait plus de 30 milliards de dollars annuels pour le réseau de la santé.

« La littérature scientifique nous indique que lorsqu'il y a plus de pollution atmosphérique, il y plus de décès par maladie du cœur et par AVC. La pollution de l'air mène aussi à des risques de démence prématurée, de mortalités précoces, d'enjeux pulmonaires, d'enjeux cardiaques ou de problèmes des reins. Bref, tous les systèmes du corps sont touchés par la pollution de l'air. », a déclaré Joël Arseneau.